Courtois rassure les fans du Real: «Hazard va bientôt exploser»

Dans une longue interview accordée à l’émission de radio espagnole «El Larguero», le gardien belge du Real s’est livré sur la préparation de son compatriote et coéquipier. «Avec ce qu’il montre à l’entraînement, Eden Hazard va tout exploser à son retour», a lâché Courtois.

Absent du dernier rassemblement national avec les Diables, Thibaut Courtois a donné de ses nouvelles lors d’une émission radio espagnole.

Si cela avait été des matches internationaux importants, j’aurais pu jouer

Il a tout d’abord tenu à rassurer les fans du Real. Voici son explication à propos de cette absence: «Après le match contre Levante (le 4 octobre dernier), j’ai senti quelque chose dans la cuisse. C’était une petite blessure. Si cela avait été des matches internationaux très importants, j’aurais pu jouer. Mais c’était une meilleure idée de se reposer, la saison est encore longue».

S’il va «mieux», le gardien du club madrilène n’est pas certain de jouer ce week-end pour autant: «Cela dépend de l’entraîneur, mais je me sens bien». Le gardien est également revenu sur ses débuts compliqués, mais tous les observateurs s’accordent désormais pour dire que Courtois est devenu indiscutable entre les poteaux du Real.

«Le meilleur d’Hazard est à venir»

Mais l’ancien joueur de Genk a aussi donné des nouvelles d’Eden Hazard. L’attaquant du Real n’a plus disputé un match complet depuis bientôt un an (23 novembre 2019 contre la Real Sociedad) et accumule les pépins depuis.

«Eden n’a vraiment pas eu de chance jusqu’ici», explique Courtois. «Mais je n’ai aucun doute sur le fait que nous allons voir le meilleur d’Eden bientôt. Il est le premier à faire ses preuves ici. Je le vois s’entraîner, il va exploser en un rien de temps. Avant sa blessure en novembre, il a très bien joué dans certains matchs. Bientôt, il donnera à nouveau beaucoup de plaisir à l’équipe.»

