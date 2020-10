L’université de Gand en code rouge dès le 26 octobre: les cours en présentiel supprimés un mois

L’université de Gand (UGent) passera en code rouge dès le 26 octobre, annonce jeudi l’établissement par voie de communiqué.

Cela signifie que les cours en auditoire seront supprimés. «Des mesures spécifiques concernant les activités éducatives autres que les cours magistraux sont en cours d’élaboration», précise l’université.

«S’agissant des exercices de laboratoire et des travaux pratiques, nous examinons tout cela en fonction des cours et en consultation avec les enseignants pour voir comment cela peut s’organiser dans le contexte sanitaire actuel et conformément aux mesures de sécurité.»

Cette politique sera d’application pendant au moins quatre semaines, au sein du campus. «Nous allégerons le dispositif dès que cela sera possible», ponctue l’établissement.