Météo: dégradé de couleurs selon les régions, avec une prédominance de gris

Il fera souvent très nuageux, ce jeudi, sur le centre et l’est du pays. Dans le nord-ouest, les éclaircies se partageront le ciel avec des passages nuageux.

En Hautes-Fagnes et à la Côte, quelques gouttes seront possibles par moments, ailleurs le temps restera sec, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Les maxima varieront de 6 à 13 degrés au littoral avec des valeurs proches de 11 degrés dans le centre, sous un vent modéré.

Cette nuit, le temps sera généralement sec. Les minima s’échelonneront de 2 degrés dans certaines vallées ardennaises à 9 degrés à la mer.

La météo sera assez semblable vendredi. On attend un mix de nuages, d’éclaircies et quelques ondées. Les maxima seront compris entre 7 degrés en Haute Ardenne et 12 degrés sur l’ouest. Le vent, quant à lui, sera faible à modéré de nord-est.