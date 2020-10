VIDÉOS | 15e doublé, 55e but: Romelu Lukaku régale face à l’Islande

Romelu Lukaku est plus que jamais le meilleur buteur de l’histoire des Diables rouges! AFP

Romelu Lukaku ne s’arrête plus de marquer avec les Diables rouges. Capitaine d’un soir, Big Rom a inscrit son quinzième doublé et son 55e but en sélection nationale.

Romelu Lukaku se souviendra longtemps de sa 87e sélection chez les Diables rouges.

Ce soir, face à l’Islande, l’attaquant de l’Inter portait le brassard de capitaine pour la première fois de sa carrière en équipe nationale.

Un brassard qui a porté chance à Big Rom. En à peine une mi-temps, le meilleur buteur de l’histoire des Diables a inscrit son quinzième doublé et ses 54 et 55e buts en sélection nationale.