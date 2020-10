Lourdes peines pour les leaders d’Aube dorée

Le chef et six anciens cadres du parti néonazi grec Aube dorée se sont vu infliger ce mercredi par la Cour pénale d’Athènes, à l’unanimité des trois juges, les lourdes peines de prison ferme requises la veille par le ministère public, pour participation à une organisation criminelle, et aussi pour les meurtres d’un militant de gauche, Pavos Fyssas, et du Pakistanais Sahzat Luckman, en 2013, pour l’agression de pêcheurs égyptiens en 2012, et pour celle de syndicalistes communistes en 2013.