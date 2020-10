«On est dans le rush constant»

Des professeurs qui ont tombé le masque pour prendre leur repas de midi, des travailleurs envoyés par leur entreprise parce qu’ils ont taillé une bavette à la machine à café, des amis, des étudiants, des collègues qui ont fait du covoiturage… Parfois pour un moment de distraction, et «alors qu’ils sont souvent de bonne volonté mais ne font pas les gestes barrière à fond», explique Guy Delrée, nombreux sont les «contacts à haut risque» (moins d’1,5 m de distance pendant 15 minutes) qui viennent encombrer les consultations médicales, téléphoniques, devenues, avant la prescription d’un testing, «le réceptacle de toute l’anxiété des gens et de leur frustration quand on les met en quarantaine», pour 7 ou parfois 15 jours quand des contaminations se suivent dans une famille.