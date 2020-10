Suivez Islande – Belgique en direct: Doku et Trossard titulaires

La compo des Diables: Doku et Trossard titulaires, Lukaku capitaine

Avec 7 joueurs en moins, Roberto Martinez a dû faire des choix. Jérémy Doku et Leandro Trossard sont alignés d’entrée de jeu. Romelu Lukaku portera le brassard de capitaine.

Simon Mignolet aura devant lui le même trio défensif qu’à Wembley: Toby Alderweireld, Jason Denayer et Dedryck Boyata. Yannick Carrasco recule d’un cran par rapport à dimanche et jouera sur le flanc gauche. Thomas Meunier arpentera le flanc opposé. Axel Witsel et Youri Tielemans composeront la paire axiale au milieu du terrain. Devant place donc à Doku et Trossard derrière Lukaku.