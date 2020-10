Motin, Derib, Bec, etc.: nos 11 coups de cœur (ou de griffe) BD du jeudi 15 octobre

Le jeudi, c’est le jour de notre sélection bande dessinée. Avec, cette fois, une ado de 40 balais, une famille recomposée, un politicien qui travaille (vraiment) ou encore une danseuse étoile. Bonnes lectures.

1 Le printemps suivant

Casterman - Le résumé de l’éditeur

Après une vie de mère célibataire un peu chaotique mais libre et indépendante, Margaux replonge à pieds joints dans la vie de couple. Mais cela ne se passe pas sans heurts et des perturbations se profilent à l’horizon.

Et si c’était l’occasion de chercher à comprendre ce qui provoque ces nuages qui viennent de si loin?

Notre avis en un mot: RASSÉRÉNANT

Sept ans après La tectonique des plaques, Margaux approche la quarantaine et retente la grande aventure du couple… et de la famille recomposée. Avec le verbe toujours aussi haut, un peu plus de maturité (quoique), un peu de méfiance aussi, et le même grain de folie. Celui qui rend le nôtre moins encombrant.

On rit beaucoup, mais ça n’est pas toujours drôle pour autant. C’est la vie, quoi. Et, surtout pour l’instant, ça fait du bien.

PS/Ils vont même chez Ikea sans masque, ces rebelles!

Casterman «Le printemps suivant», Margaux Motin, 144 p., 20€.

2 Homo Politicus

Fluide Glacial - Le résumé de l’éditeur

Henri-Xavier de Lapègre se voit éjecté de son ministère pour une bête histoire de notes de frais. Alors, en tant qu’ancien ministre du travail, il compte montrer l’exemple à ces feignasses de français et s’inscrit à Pôle emploi…

En quelques jours, il va se retrouver en situation de boulanger, serveur, facteur et… gréviste.

Notre avis en un mot: ÉDENTÉ

Ex-ministre tombé pour quelques notes de frais abusives, François-Xavier de Lapègre retourne travailler parmi les sans dents. Dépaysement assuré. Quelques bons gags, tout en décalage social, aussi.

Fluide Glacial Soulcié/Nena, 96 p., 9,90€.

3 New Cherbourg Stories (T.2)

Casterman - Le résumé de l’éditeur

Quel est donc ce nouvel engin secret tout juste sorti des chantiers navals de New Cherbourg? Quel est cet étrange cristal offert au jeune Gus? Et où sont donc passés les Grondins, ces créatures sous-marines amies aux pouvoirs mystérieux?

Pour les agents Côme et Pacôme Glacère, ainsi que pour Julienne, la nouvelle recrue du service de contre-espionnage de New Cherbourg, l’enquête commence, pleine de pièges et de zones d’ombre…

Notre avis en un mot: COLORÉ

Un sous-marin dernier cri, un cabinet de curiosités et des créatures marines donnent de quoi bosser aux agents Côme et Pacôme.

Un joyeux melting-pot en forme de récit d’espionnage.

Casterman «Le silence des Grondins», Gabus/Reutimann, 64 p., 14,5€

4 La geste des princes-démons

Glénat - Le résumé de l’éditeur

Kirth Gersen a soif de vengeance. Orphelin à l’âge de neuf ans, il décide de se lancer à la poursuite des assassins de ses parents. Cinq Princes-Démons en sont les responsables, ils paieront ce crime de leur sang.

Pendant des années, Kirth Gersen a formé son corps et son esprit. Aujourd’hui, Attel Malagate, dit «Le Monstre», est sa première cible. Kirth traversera les galaxies, anéantira les obstacles et s’associera à toute âme bienveillante pour accomplir sa tâche.

Notre avis en un mot: BARBANT

Le cannibale Morvan s’attaque à l’œuvre de Jack Vance. Le dessin de Traisci est impérial dans cet espace qui cache bien des dangers.

Pourtant, à vouloir faire trop long et volubile, ce premier opus est poussif. On s’y ennuie.

Glénat «Le Prince des Étoiles», Morvan/Traisci, 60 p., 14,95€

5 La Lose

Delcourt - Le résumé de l’éditeur

Bien sûr, Mademoiselle Caroline n’échappe pas à la règle de l’emmerdement maximum et subit comme tout le monde ces petites contrariétés qui peuvent transformer une banale journée en un véritable calvaire.

Mais pour notre bonheur, elle possède aussi ce petit quelque chose qui change tout, l’aptitude à l’autodérision qui lui permet de faire émerger de chaque situation vécue la part la plus drôle.

Notre avis en un mot: MORDANT

Mademoiselle Caroline raconte sa vie de jeune quadra (et donc vétérante quand il s’agit de sport, ce qui lui fait mal), avec bien peu d’égard pour elle-même et un humour mordant et désabusé. Inégal, fatalement.

Delcourt Mademoiselle Caroline, 128 p., 9,95€.

6 Yakari (T.41)

Le Lombard - Le résumé de l’éditeur

Depuis qu’il est un jeune papoose, Yakari a toujours pu compter sur le soutien de Grand Aigle, son animal-totem.

Aujourd’hui c’est Grand Aigle qui appelle son ami à l’aide. La vie d’un petit aiglon est menacée. Et seul Yakari est en mesure de le sauver!

Notre avis en un mot: DÉCOUSU

Opération sauvetage pour Yakari, qui doit secourir un aiglon blessé. Chamblain laisse la main, au scénario, à Xavier Giacometti, le… réalisateur des adaptations télé et ciné de Yakari.

Et c’est un peu trop décousu, on baisse d’un cran.

Le Lombard «Le fils de l’aigle», Derib/Giacometti, 48 p., 10.95€.

7 Jeremiah Johnson (T.1)

Soleil - Le résumé de l’éditeur

Jeremiah Johnson arriva dans les montagnes Rocheuses au milieu du XIXe siècle pour s’y faire trappeur.

Mais l’assassinat de son épouse indienne le conduisit à mener une sanglante vendetta contre la tribu des Crows. Impitoyable, il mangeait cru le foie de ses ennemis…

Une ode à la sauvagerie brute et à la nature.

Notre avis en un mot: CRUEL

L’Ouest sauvage, dans toute sa sauvagerie. Où l’homme chasse, se bat, scalpe, tue, et aime parfois.

Vie d’un trappeur devenu légende, par les scénaristes de Nevada. Le trait de Jack Jadson en sublime la cruauté.

Soleil Pécau/Duval/Jadson, 60p., 15.50€

8 Indochine

Delcourt - Le résumé de l’éditeur

Arrivé en Indochine pour piloter des P47 Thunderbold, Armand volera aussi à bord d’hélicoptères et participera à tous les engagements importants, les accrochages avec les premiers chasseurs chinois à la frontière de la RC4 jusqu’à Diên Biên Phu.

Plusieurs fois cité à l’ordre de l’armée, plusieurs fois cassé, joueur invétéré et buveur impénitent, Armand se croyait immortel. Aujourd’hui, il l’est.

Notre avis en deux mots: SANS SURPRISE

Cette série en trois tomes, dont l’atmosphère ravira les amateurs d’aviation militaire, est librement inspirée de la vie de l’adjudant-chef pilote Armand Baverel.

Une «tête brûlée» à la française.

Delcourt «Adieu vieille Europe», Pécau/Maza, 56 p., 14,95€

9 Swan et Néo (T.1)

Soleil - Le résumé de l’éditeur

Chaque jour, Swan et Néo reçoivent du courrier envoyé par leurs abonnés. Et ce matin-là c’est un jeu vidéo totalement inconnu qu’ils découvrent dans leur boîte aux lettres.

Les deux frères s’empressent bien sûr d’en lancer une partie mais sont soudain propulsés dans un incroyable parc d’attractions! D’abord agréablement surpris, ils déchantent rapidement…

Il leur faudra relever de nombreux défis pour tenter d’en sortir! Parviendront-ils à rentrer chez eux avant que leurs parents ne s’aperçoivent de leur disparition?

Notre avis en deux mots: GAME OVER

Ce n’est plus la deuxième vague, c’est la centième: on ne compte plus les Youtubeurs qui font de la BD.

Dans le monde du jeu vidéo sur-mesure, Swan et Néo touchent le fond, péchant par les clichés et un dessin inégal de page en page.

Game… over.

Soleil Winslow/Sophie Et Greg/Campinoti, 48p., 10,95€

10 Labyrinthus (T.1)

Glénat - Le résumé de l’éditeur

2057. La Terre est sous la menace d’un phénomène sans précédent. Depuis quelque temps, de mystérieuses cendres tombées du ciel recouvrent les paysages et villes d’une couche uniforme. Et partout dans le monde, de nombreux cas de maladies respiratoires sont recensés.

Très vite, les autorités scientifiques et politiques sont unanimes: la «cendre» est en réalité une arme de destruction massive envoyée pour décimer l’humanité!

Pour comprendre les origines de ce fléau et tenter d’y mettre fin, une équipe est alors envoyée vers Phobos, satellite de Mars duquel proviendrait l’épidémie…

Notre avis en un mot: ÉVOCATEUR

2057, la Terre est recouverte d’une cendre qui engendre de terribles troubles respiratoires. Et ce sont des aliens qui seraient derrière tout ça.

De quoi nourrir un peu plus les complotistes. Dommage, toutefois, ce dessin approximatif.

Glénat Bec/Neaud, 64 p., 14,50€.

11 Étoile

Michel Lafon - Le résumé de l’éditeur

Sur les marches du palais Garnier, Marie Pietro attend parmi cinq cents autres ballerines d’auditionner pour le concours d’entrée des petits rats de l’Opéra de Paris.

Au cours de cette journée pleine de rebondissements, la jeune fille se fait deux nouvelles alliées, les jumelles Émilie et Elsa.

Mais ce nouveau monde n’est pas fait que de magie et de grâce, et Marie ne se doute pas encore des épreuves qui l’attendent…

Notre avis en un mot: SAGE

La danseuse étoile Marie-Claude Pietragalla arrive elle aussi en BD.

Dans cet album initiatique, servi par le trait audacieux et fricotant avec le manga d’Émilien Varela de Casa, l’intrigue est un peu trop sage et lente que pour complètement séduire.