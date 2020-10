Sept joueurs de Waasland-Beveren testés positifs au Covid-19

Sept joueurs de Waasland-Beveren ont été testés positifs au coronavirus, a confirmé mercredi le club waeslandien. Les joueurs concernés, dont l’identité n’a pas été dévoilée, ont été immédiatement placés en quarantaine.

«Après l’apparition d’un cas de coronavirus au sein du club, les joueurs, membres du staff et employés ont passé un nouveau test», a communiqué le club. «Ces tests ont révélé sept cas positifs au sein du groupe de joueurs. Tous les membres du staff et employés ont été testés négatifs. Les joueurs sont en bonne santé et ont été placés en quarantaine.»

«Dans l’attente des résultats, l’entraînement du jour avait été annulé et les joueurs ont suivi un programme individuel. Les responsables du club sont immédiatement passés à l’action et ont consulté la cellule médicale de la Pro League. Le protocole de la Pro League a toujours été respecté dans le passé, cela ne sera pas différent maintenant. Afin d’éviter les risques inutiles, des mesures supplémentaires sont déployées au Freethiel. La réception sera fermée et, dans la mesure du possible, le fonctionnement quotidien sera assuré via le télétravail», a conclu le club.