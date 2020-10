GP de l’Escaut: Caleb Ewan s’impose à Schoten

L’Australien s’est imposé au sprint devant l’Allemand Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) et l’Italien Niccolò Bonifazio (Total Direct Energie). Photo News

Caleb Ewan (Lotto Soudal) s’est adjugé la 108e édition du Grand Prix de l’Escaut (1.Pro) mercredi à Schoten. L’Australien s’est imposé au sprint devant l’Allemand Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) mais celui-ci a ensuite été disqualifié pour sprint irrégulier. Ce sont donc l’Italien Niccolo Bonifazio (Total Direct Energie) et le Français Bryan Coquard (B&B Hotels - Vital Concept) qui montent sur les 2e et 3e marches du podium. Tim Merlier (Alpecin-Fenix) et Jasper Philipsen (UAE-Team Emirates) complètent le top 5.

Ce 108e GP de Schoten n’a pu s’élancer comme prévu de Terneuzen, aux Pays-Bas, en raison des mesures de sécurité récemment renforcées aux Pays-Bas pour contrer la résurgence du coronavirus dans le pays. La course s’est donc déroulée sous la forme de dix tours de circuit local de 17,4 km à Schoten, en province d’Anvers.

Sur ce parcours on ne peut plus plat, c’est Caleb Ewan qui s’est nettement imposé, enlevant son 46e succès en carrière, le 7e cette année après, notamment, deux étapes au Tour de France.

A noter qu’une chute massive a envoyé plusieurs coureurs au sol dans le sprint final, derrière Ewan.

Caleb Ewan, deuxième Australien vainqueur du GP de l’Escaut depuis Robbie McEwen en 2002, succède au palmarès à Fabio Jakobsen (Deceuninck-QuickStep), vainqueur des deux éditions précédentes. Le Néerlandais n’a pu défendre son titre, lui qui avait lourdement chuté au Tour de Pologne.