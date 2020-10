Des Arméniens se mobilisent pour appeler l’UE à condamner l’attaque de l’Azerbaïdjan (vidéo)

Une quarantaine de ressortissants arméniens ont manifesté mercredi à 12h30, place du Luxembourg, devant le parlement européen à Bruxelles, pour demander à l’Union européenne de condamner l’Azerbaïdjan et de dénoncer ses attaques contre l’Arménie. L’action sera réitérée à 17h30 sur la place de la Monnaie à Bruxelles.

Les participants s’étaient répartis tout autour de la place avec des affiches montrant des images des dévastations ainsi que de civils blessés et portant des messages décriant entre autres l’usage de bombes à fragmentation. Ils sont restés silencieux pour condamner le silence des dirigeants belges et européens après l’attaque menée il y a deux semaines par l’Azerbaïdjan et la Turquie sur le Haut-Karabakh.

«La Turquie et l’Azerbaïdjan ont attaqué le 27 septembre et la guerre continue depuis lors», souligne Nicolas Tavitian, président du Comité des Arméniens de Belgique. «Des gens meurent et l’Europe reste silencieuse. La Belgique reste silencieuse. (...) Si l’Europe reste silencieuse, c’est une permission d’agir pour ces deux grands États surarmés, la Turquie et l’Azerbaïdjan, pour commettre les pires exactions contre la population arménienne sur ce petit territoire... Des gens sont en train de mourir et ce sont les frères, les sœurs et les parents des manifestants qui sont là aujourd’hui». Il appelle à une condamnation sans équivoque de l’agresseur par les instances européennes. «On craint, en cas de défaite, un nettoyage ethnique», continue Nicolas Tavitian. «Depuis 20 ans, surtout en Azerbaïdjan mais aussi en Turquie, le discours est très clair sur le sort qu’ils aimeraient réserver aux Arméniens. Il y a eu des exactions lorsque des occasions se sont présentées par le passé. Des Arméniens ont été décapités alors qu’ils étaient prisonniers...»