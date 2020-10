Apple prend une décision hypocrite pour tous ses iPhone

Apple supprime deux accessoires de la boîte de ses iPhone en invoquant les enjeux environnementaux.

Les quatre nouveaux iPhone 12 seront livrés sans adaptateur secteur et sans écouteurs Earpods. C’est une première dans l’histoire d’Apple. Cette absence s’inscrit dans «le prolongement des efforts entrepris pour atteindre nos objectifs en matière environnementale […] Veuillez utiliser l’adaptateur secteur et les écouteurs Apple déjà en votre possession ou acheter ces accessoires séparément.»

Prix de ces accessoires: 25€ l’adaptateur secteur, 19€ les écouteurs. Soit un surcoût potentiel de 44€. Ce qui n’empêche pas Apple de faire grimper de 100€ le prix de lancement de l’iPhone 12 par à celui de l’iPhone 11.

On pouvait s’attendre à un petit geste de la part d’Apple suite à ce retrait. il n'en est rien. Les tarifs de lancement de l’iPhone 12 Pro et de l’iPhone 12 Pro Max sont identiques à ceux de l’iPhone 11 Pro et de l’iPhone 11 Pro Max un an plus tôt.

En lisant entre les lignes, on sent clairement une volonté d’Apple de vous pousser à investir dans des écouteurs nettement plus coûteux, comme les AirPods, et/ou dans des solutions de charge sans fil.

Par effet ricochet, les anciens iPhone qui restent dans la gamme perdent aussi le chargeur et les écouteurs. Sont concernés: l’iPhone SE, les iPhone 11, l’iPhone Xr.