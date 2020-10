La plainte des automobilistes contre les pistes cyclables introduite: «On fait de l’unimodal avec le vélo»

«C’est la logique de la terre brûlée»

Des représentants de l’association Mauto Défense ont aussi déposé mardi matin au parlement bruxellois un tract reprenant leurs revendications liées au plan régional de mobilité Good Move. Ils ont assisté à une commission du parlement bruxellois ayant trait à la thématique et ont décroché une promesse de rendez-vous avec des parlementaires.

Sur les trois représentants présents, deux étaient des indépendants impactés dans leur travail par les restrictions imposées aux voitures.

«La voiture est un outil de travail pour certains et pour d’autres qui sont malades c’est une nécessité», défend Barbara, représentante de l’association Mauto Défense. «On a mis la charrue avant les bœufs. Le plan met le multimodal à l’honneur, mais on fait de l’unimodal avec le vélo et après c’est la logique de la terre brûlée. Ça passe ou ça casse. Mais en restreignant aussi fortement les voitures, on restreint l’économie».

«En passant en force, en cherchant à afficher une politique forte et clivante, ce sont les populations qui payent et on alimente le risque de voir un automobiliste s’agacer contre un cycliste ou un cycliste qui a été mis en danger veuille se venger», a conclu la représentante de l’association.