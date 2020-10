Laurent Sauvage est le nouveau président d’Engis

Sans grande surprise, Laurent Sauvage remplace Anthony Nicolas à tête de la présidence d’Engis.

À 45 ans, Laurent Sauvage s’offre un nouveau défi. Celui qui était déjà trésorier depuis plusieurs années au club d’Engis devient officiellement le nouveau président. «Ce n’était pas quelque chose de réfléchi mais avec le départ précipité de l’ancien président, j’ai dû assurer la coordination de pas mal de choses, explique l’homme de 45 ans. On en a discuté avec le comité et on a donc opté pour que je le sois le nouveau président. C’est une première pour moi. » Ce Flémallois, qui habite à quelques encablures du Stade des Fagnes, ne compte pas tout chambouler. «Il ne faut pas tout jeter à la poubelle de l’ancienne présidence car plusieurs bonnes choses ont été effectuées. Je veux continuer le travail et améliorer la structure du club. Vu que mon fils joue là-bas, je connais la réalité du terrain», termine l’intéressé.