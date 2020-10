La Ligue cardiologique belge lance la campagne «Please Stand Up & Move»

La Ligue cardiologique belge met les citoyens au défi de se lever ensemble contre la sédentarité et de bouger pendant 30 minutes chaque jour, «surtout maintenant qu’ils travaillent davantage à la maison», souligne-t-elle mercredi dans un communiqué. 128 entreprises et 41.188 employés se sont déjà engagés à participer à la campagne «Please Stand Up & Move».

Selon la Ligue cardiologique, 3,5 millions de Belges ne font pas suffisamment d’exercice. L’activité physique n’est pas la même chose que le sport, rappelle-t-elle. Il s’agit simplement de mettre son corps en mouvement, en réalisant des tâches ménagères, en faisant ses courses ou en jouant avec les enfants.

Les adultes belges restent assis en moyenne 6,39 heures par jour et 22,2% d’entre eux passent plus de 8h par jour dans cette position. La Belgique est le 6e pays européen ayant le temps moyen passé en station assise le plus élevé.

D’après la Ligue, 150 minutes d’activité physique modérée par semaine, soit 30 minutes par jour, suffisent à un adulte pour être en bonne santé. Elle a donc élaboré plusieurs défis et exercices qui s’inscrivent dans le cadre de la nouvelle campagne «Please Stand Up & Move».

Cette campagne cible les entreprises, car le lieu de travail est l’endroit où les Belges sont le plus amenés à passer de longues heures assis derrière leur bureau. La Ligue incite par exemple à prendre plus souvent l’escalier au lieu de l’ascenseur, à téléphoner debout et à sortir plus souvent pour prendre l’air.

«Par ces gestes simples, vous mettrez votre corps en mouvement et cela vous permettra de garder votre cœur en bonne santé. Le but est de les accumuler et de les appliquer au quotidien au cours de l’année. Allez c’est parti, Please Stand up & Move!» peut-on lire sur le site de la Ligue cardiologique: www.liguecardioliga.be/pleasestandup-2020.