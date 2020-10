VIDÉO | Un avion supersonique capable de relier Londres à New York en 3h30

Une start-up américaine est en train de développer un nouvel avion supersonic. Nommé XB-1, l’appareil pourrait voler à une vitesse de 3 200 km/h et serait capable de relier Londres à New York en seulement 3h30.

XB-1 sera-t-il le digne successeur du Concorde? C’est en tout cas ce qu’espèrent les dirigeants de Boom Supersonic, la start-up américaine à l’origine du prochain avion supersonic.

L’engin pourrait atteindre une vitesse de Mach 2,2, soit environ 3 200 km/h! Cette vitesse de croisière élevée lui permettrait de fortement réduire la durée des longs courriers commerciaux. Il pourrait ainsi relier Londres à New York en 3h30 à peine, contre plus de 7h pour un avion classique. Los Angeles ne serait plus qu’à à 6h45 de Sidney, au lieu des 15h habituelles.

XB-1 devrait accueillir entre 65 et 88 passagers à son bord. Apprêtez toutefois votre portefeuille si vous souhaitez y prendre place: le prix du voyage est estimé à environ 4 000€.

Premiers vols test fin 2021

La commercialisation de cet avion supersonique n’est toutefois pas encore pour tout de suite. Les premiers vols test sont prévus pour la fin de l’année 2021, avec un prototype de 21 mètres de long et 6 mètres d’envergure (un tiers de la taille de l’avion final).

L’objectif de Boom Supersonic est d’arriver à faire entrer le XB-1 sur le marché des vols commerciaux d’ici à 2030.

Le modèle rencontre déjà un certain succès auprès des compagnies aériennes. Une trentaine de précommandes auraient déjà été reçues par la start-up américaine, pour un montant de 200 millions de dollars l’unité.