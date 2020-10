VIDÉO | Un salon du vin sous une autre forme

Coronavirus oblige, le Salon Saint-Vincent du vin a dû s’adapter pour proposer aux amateurs un événement.

Après avoir été annoncée le 10 septembre, la 23e édition du Salon Saint-Vincent du vin et du fromage qui devait avoir lieu les 6, 7 et 8 novembre pour la première fois à Spy (et non plus à Floreffe) cette année, est finalement annulée. En cause: l’augmentation des cas de Covid un peu partout, dont en province de Namur. Pour pallier cette annulation, entre 30 et 50 vignerons seront tout de même présents aux mêmes dates de 10 à 18h sur le parking du terrain de football de Spy pour un dépôt-vente, où les clients pourront venir chercher ce qu’ils auront commandé. Pas de visite en intérieur donc, ni de dégustation. Les explications avec Anne Romainville, co-organisatrice. Toutes les infos seront à retrouver dans L’Avenir de ce 15/10/2020.