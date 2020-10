Antoine Iseux, porte-parole interfédéral du Centre de crise, a rappelé mercredi l’importance de respecter l’ensemble des mesures et gestes barrières. Il est également revenu sur l’application Coronalert et la polémique sur le respect de la vie privée qui l’entoure.

Antoine Iseux, le porte-parole interfédéral du Centre de crise, a tout d’abord rappelé les différentes barrières actuellement en notre possession face au coronavirus. «Pour ralentir la propagation du virus, nous avons à notre disposition plusieurs barrières complémentaires. Les 6 règles d’or constituent les barrières principales. Il y a aussi le testing, le suivi des contacts, les mesures prises dans le cadre de nos différentes activités.»

Le porte-parole a insisté sur le fait que chacune de ces barrières a ses imperfections, mais que, ensembles, elles forment une barrière efficace contre le coronavirus. «Leur combinaison constitue notre mur de défense face au coronavirus. Il ne s’agit pas de faire son marché dans les mesures proposées. Toutes ont leur importance, toutes jouent un rôle. Porter un masque ne veut pas dire que l’on peut se rapprocher des personnes autour de nous. C’est cette maximisation des barrières qui va apporter l’efficacité des mesures».

Coronalert: «une barrière supplémentaire, sans risque pour la vie privée»

Le porte-parole du Centre de crise est également revenu sur l’une des barrières dont nous disposons depuis fin septembre: l’application Coronalert. «C’est une barrière complémentaire. Elle vient renforcer le suivi des contacts. Plus d’un million de citoyens l’ont déjà téléchargée. Cela représente 15% des citoyens en Belgique. C’est bien, mais on peut mieux faire! Plus les gens la téléchargeront, et plus elle sera efficace dans la lutte contre le coronavirus».

Antoine Iseux en a profité pour rassurer les personnes qui se posent des questions sur l’utilisation de Coronalert et le respect de leur vie privée. «Elle a été prévue pour respecter au maximum la vie privée. Elle ne fonctionne pas par géolocalisation, vous n’êtes pas suivi, et elle n’a pas besoin de vos coordonnées personnelles. Elle note, dans votre téléphone (et donc pas sur une base de données externe), les autres applications Coronalert que vous croisé à proximité de vous pendant plus de 15 minutes». Avant d’ajouter: «Il n’y a pas besoin d’internet pour l’utiliser. Il faut juste activer le Bluetooth sur votre téléphone lorsque vous vous rendez dans des endroits où vous allez côtoyer du monde.»

Antoine Iseux conclut son intervention comme il l’a commencée, en rappelant l’importance de ne pas se fier qu’à la seule utilisation de l’application. «Ce n’est pas parce que vous installez l’application qu’il ne faut pas respecter les autres mesures. C’est un moyen supplémentaire qui peut être très utile pour le suivi des contacts. Ce n’est qu’en respectant ensemble toutes les mesures que nous pourrons agir sur les courbes.»