Un cadavre retrouvé dans l’Escaut

Les pompiers ont procédé mercredi matin à l’enlèvement d’un corps sans vie qui se trouvait dans les eaux de l’Escaut à Antoing, près de Tournai, a-t-on appris auprès du parquet.

«C’est un batelier français de passage, qui circulait sur l’Escaut, qui a alerté les services de secours de la présence d’un corps dans le fleuve à hauteur d’Antoing», a précisé Frédéric Bariseau, premier substitut du procureur du roi de Tournai.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés mercredi, vers 09h30, de la présence de ce corps qui flottait entre les ateliers communaux de la Ville d’Antoing et les fours à chaux de Crèvecœur.

Plusieurs services de secours et de police ont rapidement établi un périmètre de sécurité.

La police judiciaire fédérale de Tournai et un médecin légiste devaient descendre sur place afin d’établir leurs constatations. On ignore dans l’immédiat le sexe et l’identité de la victime ainsi que les circonstances de la mort.