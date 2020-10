Ces bouteilles vues par des artistes soutiennent les musées bruxellois sous coronavirus

Ils l’ont dit

Bent Van Looy Superdakota

Bent Van Looy: «Je voulais faire penser à une soirée un peu exotique dont on garde un superbe souvenir, bien qu’imprécis. C’est la première fois que l’une de mes œuvres sera exposée dans l’espace publique, ce dont j’ai dû tenir compte dans sa conception et ce qui rend le travail encore plus passionnant.»

Joëlle Dubois Bruthaus Gallery Joëlle Dubois: «La couleur est un élément essentiel de mon travail et les tonalités vives de la boisson m’ont inspirée un tableau aux couleurs chaudes et estivales […], impression de soirée d’été qui touche à sa fin mais que les gens ne veulent pas encore quitter. Le fait que mon travail soit affiché dans un abribus est pour moi une manière novatrice de rendre l’art accessible à tous.»

Marie Rosen RossiContemporary

Marie Rosen: «J’aime particulièrement les œuvres qui ont un côté très graphique. Pour mon travail, je me suis inspirée de l’ambiance de deux de mes peintures afin de créer un décorum tout en carrelage qui met à l’honneur la célèbre bouteille.»

Colin Waeghe Gallery Zwarthuis

Colin Waeghe: «Je me suis laissé guider de façon associative et intuitive par la couleur rouge. L’œuvre laisse une grande liberté d’interprétation au spectateur. J’ai hâte de voir mon travail exposé dans un abribus car cela signifie que je deviendrai moi-même spectateur de mon travail.»

Jesse Willems Schonfeld Gallery

Jesse Willems: «J’aime beaucoup les affiches de l’entre-deux-guerres, très graphiques, en noir et blanc. J’ai été honoré qu’on m’offre une place pour pouvoir poursuivre cette tradition. Pour ce travail, je me suis fort inspiré de Fortunato Depero et du futurisme. Le résultat est une version épurée de la bouteille et des lettres de Campari.»