Ils braquent une pharmacie de Molenbeek en pleine journée: ils sont recherchés

La police recherche les suspects d’un braquage qui a eu lieu dans une pharmacie de la chaussée de Ninove à Molenbeek.

La police fédérale diffuse, à la demande du parquet de Bruxelles, un avis de recherche concernant un vol à main armée à Molenbeek. Celui-ci a été commis le mercredi 15 juillet 2020 à 15h18 dans une pharmacie de la chaussée de Ninove.

Les deux hommes recherchés sont clairement reconnaissables sur les images de caméras de surveillance, lors de leur arrivée à l’officine. «Le premier sonne à la porte et l’employée lui ouvre. Le second, quant à lui, reste à l’extérieur et fait le guet. L’homme qui est rentré se dirige immédiatement vers le côté du comptoir», raconte la police.

Le voleur dégaine alors un cutter de sa poche. «Il se dirige vers la pharmacienne en lui disant d’ouvrir la caisse. Il lui ordonne ensuite de reculer et s’empare des billets et des pièces qu’il tente d’enfouir dans ses poches», précise le récit policier.

Le complice a déjà pris la direction d’un magasin Carrefour voisin. «Quelques minutes plus tard, le braqueur prend la fuite avec son butin dans la même direction».

Les hommes recherchés correspondent aux descriptions ci-après: «Le premier auteur est un homme d’origine nord-africaine, âgé d’environ 35 ans. Il mesure approximativement 1,75m, est de corpulence normale et a les cheveux noirs dégarnis. Le deuxième individu semble plus âgé. Il est de corpulence normale avec du ventre. Il a les cheveux gris».

Que faire si vous reconnaissez l’un de ces deux individus? Vous pouvez en informer la police via le numéro de téléphone gratuit 0800/30.300 ou via le formulaire disponible en ligne sur la page de l’avis de recherche.