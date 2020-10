Coronavirus: «Nous sommes bien dans une deuxième vague»

Lors de sa conférence de presse organisée ce mercredi matin, l’Institut de santé publique a fait part de son inquiétude quant à la situation actuelle dans notre pays. La hausse des chiffres se confirme et s’intensifie. La deuxième vague est désormais officielle, estime Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus.

«Le nombre de contaminations et d’hospitalisations continue d’augmenter de manière alarmante», a indiqué Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus.

Vendredi passé, nous avons dépassé le chiffre des 7 000 nouveaux cas quotidien. «Ceci nous place en 2e position au niveau européen, après la République Tchèque, qui est le seul pays à compter plus d’infections que la Belgique, actuellement», a précisé le porte-parole interfédéral.

Quant à la circulation du virus, elle continue de se produire dans toutes les tranches d’âges, bien qu’un quart d’entre elles se trouvent chez les personnes âgées d’une vingtaine d’années.

Le sud du pays enregistre les plus fortes hausses

«La répartition au niveau du pays indique que les plus fortes hausses se trouvent actuellement dans le sud du pays, avec le Brabant wallon en tête. Là, les chiffres doublent actuellement tous les 5 jours.» (NDLR: le doublement maximal pr ce type de virus est de tous les 3 jours).

En chiffre absolu lié à la population, l’augmentation est plus forte pour les provinces de Liège et de Hainaut. Yves Van Laethem indique également que le nombre le plus élevé de nouveaux cas a été diagnostiqué sur la région de Bruxelles-Capitale, avec 881 nouveaux cas par jour. «Mais il faut souligner que l’augmentation à Bruxelles est actuellement moins rapide que dans d’autres endroits du pays. Cela est peut-être dû aux nouvelles mesures prises ou à la saturation des centres de testing», explique le porte-parole interfédéral, avant de rajouter, «un test sur 5 pratiqué à Bruxelles est positif, nous n’avions jamais atteint ce taux jusqu’à présent».

En Flandre, le nombre d’infections est plus faible qu’en Wallonie, mais ce nombre double sur une semaine. Si cela continue, le nord du pays aura un impact aussi important que le sud du pays.

«On pourrait atteindre la capacité maximale de 2 000 lits en réanimation à la mi-novembre»

«Les cas en hôpitaux augmentent fortement. C’est une accélération constante et maintenue. Il y a une semaine, nous franchissions le cap de 100 admissions par jour. À certains moments, maintenant, nous franchissons les 200 admissions par jour», a précisé Yves Van Laethem.

On a un doublement des hospitalisations tous les 8 jours. Plus de la moitié des hospitalisations ont lieu à Bruxelles, à Liège, en province de Liège et en province de Hainaut, bien que cela augmente dans toutes les provinces.

«Je pense qu’il est important de notifier qu’actuellement, le nombre de patients en réanimation double tous les 12 jours. La potentialité de dépasser les 1 000 patients en soins intensifs en novembre est toujours présente. On pourrait atteindre la capacité maximale de 2 000 lits en réanimation à la mi-novembre, si ce genre d’augmentation continue. Il faut absolument éviter ce scénario», a continué le porte-parole interfédéral.

Une deuxième vague officiellement reconnue

«Cette fois-ci, il est difficile de ne pas employer le terme de deuxième vague. Elle a lieu dans une grande partie de l’Europe, ce n’est pas que chez nous. Elle était redoutée pour l’automne.» Yves Van Laethem a toutefois tenu à rassurer: «Il faut la prendre au sérieux mais ne pas paniquer! Nous connaissons mieux le virus et savons que faire pour le contrôler».

Le porte-parole interfédéral insiste sur le fait que des mesures plus strictes peuvent nous aider à modifier la courbe. «L’arme la plus puissante est de faire ce que l’on vous demande de faire. Appliquer les mesures, dont les règles d’or. On sait que beaucoup d’infections ont lieu dans la sphère privée, dans les rencontres avec la famille et les amis. Garder ses distances, se laver les mains, porter le masque si nécessaire et surtout préserver les personnes les plus fragiles est primordial».