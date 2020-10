L’exposition «Spirit of Sport» s’installe dans le parc de Bruxelles

Les passants vont pouvoir découvrir jusqu’au 31 octobre une série de photos emblématiques avec les plus grands gestes et émotions de l’histoire du sport.

Après dix ans et plus de trois mille jours d’expositions dans plus d’une centaine de villes, communes et clubs, l’exposition photographique «Spirit of Sport» (L’Esprit du sport, NDLR) a débarqué dans le parc de Bruxelles. Les passants vont pouvoir découvrir jusqu’au 31 octobre une série de photos emblématiques avec les plus grands gestes et émotions de l’histoire du sport. Pour ce dixième anniversaire, il y aura un deuxième volet à l’exposition mettant en valeur les plus belles images de l’histoire du sport belge.

La première partie de l’exposition rassemble quelques-uns des plus beaux gestes de l’histoire du sport. Les photographies agrandies ont été tirées des archives du Comité international olympique (CIO) et de l’agence Reporters. Elles couvrent près d’un siècle et illustrent les valeurs sociales positives que le sport dégage.

Ce qui rend cette édition bruxelloise de «Spirit of sport» si particulière, c’est la deuxième partie de l’exposition. Vingt photos, symboliques et émouvantes, illustrant le sport belge sont accrochées à la porte d’entrée du parc de Bruxelles. Plusieurs athlètes belges tels qu’Ivo Van Damme, Ulla Werbrouck, Kim Gevaert, les Red Lions (l’équipe nationale de hockey, NDLR) et aussi des athlètes handicapés sont représentés. Ces photos sont un cadeau de l’ASBL du Panathlon Wallonie-Bruxelles.

Jean-Michel Saive, qui est également représenté sur l’une des photographies, était présent pour inaugurer l’exposition avec, entre autres, l’arbitre de football Alexandre Boucaut, l’échevin des Sports à Bruxelles Benoit Hellings et le président du Panathlon Wallonie-Bruxelles, Philippe Housiaux.