Belgium Rugby met tous les championnats à l’arrêt jusqu’au 8 novembre

Le conseil d’administration de Belgium Rugby en concertation avec Rugby Vlaanderen et la LBFR a décidé mardi de suspendre les championnats dans toutes les catégories d’âge et ce jusqu’au 8 novembre.

Au vu des mesures décidées par les ministres des Sports tant flamand que de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c’était la seule bonne décision. Une évaluation de la situation sera réalisée durant la semaine du 2 novembre.

«Notre responsabilité en ces temps difficiles motive notre décision de suspendre les compétitions», a affirmé Salvatore Zandona, président de Belgium Rugby. «Nous désirons permettre la poursuite de notre sport mais en évitant de mélanger les bulles sportives lors de matches. Nous privilégions donc l’entraînement en club pour le mois qui vient. Les chiffres parlent d’eux-mêmes, lors de la première journée de championnat, 15 pour cent des matches ont dû être remis. Pour ce dimanche 11 octobre, il nous a été demandé de reporter 52 pour cent des matches.»

«Cependant, nous maintenons les entraînements pour permettre à chacun de pouvoir pratiquer son sport. Nous nous réunirons avec Rugby Vlaanderen et la LBFR durant la semaine du 2 novembre pour évaluer la situation et décider de la suite du championnat», a ajouté Zandona. Dans le même état d’esprit, vendredi dernier, il a été décidé de suspendre les entraînements des équipes nationales à l’exception des Belsevens, l’équipe féminine à VII et des Black Devils, l’équipe masculine à XV, lesquelles seront appelées à suivre des protocoles et tests spécifiques. Le stage des BelSevens à Faro a également été annulé. Quant au match Roumanie-Belgique comptant pour le Rugby Europe Championship de 2019-2020, il est pour l’instant encore maintenu. Le staff s’attelant à trouver une formule permettant d’effectuer ce déplacement dans des conditions acceptables d’un point de vue tant sportif que sanitaire.