VIDÉO | Madame Penet s’en est allée

La femme du boulanger de la chaussée de Lille accueillant la clientèle dans ce qui fut une véritable institution est décédée ce mardi à l’âge de 73 ans.

C’est une nouvelle figure mouscronnoise qui s’est éclipsée sur la pointe des pieds, ce mardi.

Mme Lucette Corselle-Penet, celle qui vous vendait pains, viennoiseries et gâteaux à la crème fraîche confectionnés par son mari Freddy Penet et l’équipe d’artisans dans l’atelier à l’angle de la chaussée de Lille et de la rue Reine Fabiola, est décédée dans un home de Dottignies.

M. Penet était quant à lui décédé depuis 2015.

Nous vous proposons de retrouver une archive de l’INA datant de 1991 où Mme Penet intervenait à propos des accords de Schengen. Il y a trente ans, les problèmes de délinquances transfrontalières étaient déjà là...

Un court sujet du JT d’Antenne 2 permettant de retrouver par la même occasion l’atmosphère du Mouscron de l’époque:

L’enseigne Penet n’existait plus depuis deux ans à Mouscron, depuis que leur fils Olivier avait revendu le commerce à un autre boulanger, Ruben.

Olivier avait en effet souhaité quitter Mouscron pour se rapprocher d’une étape clé de la boulangerie: la confection de la farine. Nous l’écrivions dans notre édition du 11 août 2018.

À son fils, à ses petits-enfants et à ses proches, L’Avenir adresse ses plus sincères condoléances.