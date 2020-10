Un squelette du «grand-père» du T-Rex vendu plus de 3 millions d’euros à Paris

Un rare squelette d’allosaure, l’un des plus anciens dinosaures, considéré comme le «grand-père» du redoutable T-Rex, a été adjugé un peu plus de 3 millions d’euros, soit deux fois l’estimation haute à l’Hôtel Drouot de Paris, a constaté l’AFP.

La vente à un enchérisseur anonyme de cet allosaure vieux de quelque 150 millions d’années (Jurassique supérieur), long de dix mètres et haut de 3,5 mètres, intervient en plein engouement pour les squelettes de dinosaures qui atteignent des sommes records, au grand dam des musées et centres de recherches, souvent dans l’impossibilité de surenchérir.

Le 6 octobre, à New York, un squelette de T-Rex de 67 millions d’années a été vendu 31,8 millions de dollars, pulvérisant ainsi les records pour un dinosaure, alors que l’estimation avait été fixée entre 6 et 8 millions de dollars. Ce spécimen est un des squelettes de T-Rex les plus complets au monde.

Bien plus ancien, l’autre grand prédateur vendu mardi à Paris sous le ministère de la maison Binoche et Giquello, avait été estimé 1,2 million d’euros. Le plus grand des allosaures, propriété d’un paléontologue et découvert en 2016 dans le Wyoming, dans l’ouest des États-Unis, n’avait jamais été mis sur le marché.

L’an dernier, plusieurs dinosaures proposés à Paris n’avaient pas trouvé preneurs, les prix de réserve n’ayant pas été atteints, notamment quatre spécimens du Jurassique et du Crétacé supérieurs pour des estimations de 700.000 à 900.000 euros, dont un ornitholeste, l’un des plus agiles et féroces.

En 2018, un homme d’affaires philippin s’était offert à Paris pour 2,8 millions d’euros un squelette d’allosaure de 150 millions d’années et celui d’un diplodocus de 12 mètres de long.