Rappel d’américain nature de la marque Jean Gotta

La société GHL rappelle l’américain nature de la marque Jean Gotta en raison de la présence probable de listéria, annonce l’entreprise liégeoise dans un communiqué diffusé mardi.

Cette mesure est prise «par précaution et en accord avec l’Agence pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca)».

La viande est conditionnée en barquettes de 350 ou 1.200 grammes de la marque Jean Gotta et portant le numéro de lot 8404140, avec date limite de consommation au 15 octobre.

«Cette action de rappel ne concerne que le produit précité, dans des quantités très limitées, pour le numéro de lot communiqué. Aucun autre produit de la gamme Jean Gotta n’est concerné», ajoute la société.

La viande, commercialisée dans 10 points de vente, en Wallonie essentiellement (Aywaille, Marchin, Froidchapelle, Blegny, Rebecq et Ottignies) et à Ixelles, Roulers, Melveren et Deinze, peut être ramenée au magasin où le client sera remboursé.