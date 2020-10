FGTB et Get up Wallonia: ça ne va pas

C’est la rentrée de la FGTB wallonne. Elle met ses priorités, explique ses propositions et dégomme le plan du gouvernement wallon.

«Get up Wallonia? On n’a plus trop le temps de faire un tel pow-wow. On a tous les outils, maintenant il faut faire des choix», affirme Sabine Libert, secrétaire générale adjointe de la FGTB wallonne. Avec Jean-François Tamellini, le nouveau secrétaire général, le duo annonçait la rentrée syndicale, sociale et politique de la fédération générale du travail de Belgique.

Une lettre à Di Rupo

Des idées pour relancer la machine wallonne et la dignité de ses travailleurs, ils en ont. Pour eux, Get up Wallonia le plan du gouvernement wallon pour «redessiner ensemble l’avenir de la Wallonie» n’en est pas une bonne, d’idée.

Ils ne sont pas les seuls à le penser. Le bureau du CESE Wallonie va d’ailleurs envoyer une lettre en ce sens au ministre-président de la Wallonie. Le CESE c’est l’assemblée qui rassemble en un seul lieu les représentants des organisations patronales, syndicales et environnementales.

Pour la FGTB, les syndicats et les entreprises sont totalement cloisonnés dans ces groupes et sous-groupes de travail thématiques. «Pour la santé, il y a trois groupes. Les acteurs de terrain, comme nous et les entreprises, sont regroupés dans un des trois et nous ne savons pas ce que les autres font. Exemple: il y a des groupes de travail économie et environnement. Quand on a voulu parler d’économie circulaire dans le premier groupe, on nous a répondu que le débat avait lieu dans l’autre… Franchement, pour nous il n’y a pas de vision globale, de trajectoire générale. Et quand on voit comment on cantonne les partenaires du CESE, on a vraiment l’impression qu’on veut nous mettre sur la touche.»

Du travail à la va-vite

Et d’épingler: «Les seuls qui ont une vue transversale, ce sont les “spécialistes”, les consultants extérieurs.»

Et ceux-là ne sont pas prêts de convaincre: «Il y a des ressources suffisantes au sein du CESE, par exemple, où les équipes ont de l’expertise et disent elles-mêmes que ces consultants n’y comprennent pas toujours grand-chose. Sans compter la fortune qu’ils coûtent.»

Jean-François Tamellini poursuit sa bronca: «C’est du travail à la va-vite. Exemple, on reçoit les documents de travail 24 h avant les réunions. On n’a pas le temps d’y travailler. Y a-t-il une volonté de négocier de la part du gouvernement? Il ne peut se retrancher derrière l’urgence. Et en plus de se tromper d’urgence.» Alors? «Un courrier commun va partir. La chaise vide? Non mais on peut recréer un rapport de force.» Un gros bâton dans la roue du Get up Wallonia.

Marché du travail: rapprocher les plus éloignés Dans les axes de travail de la FGTB wallonne, l’emploi. Avec un focus particulier sur les moins qualifiés, les plus «éloignés» du marché du travail, ceux qui sont laissés sur le carreau. «Il faut évaluer les aides publiques à l’emploi et à la formation.» Sabine Libert: «Avec cette crise sanitaire, des gens perdent leur emploi. Avec le danger que ceux qui sont déjà éloignés le soient encore plus.» La FGTB prend l’exemple de ces aides où quand le subside s’éteint, l’emploi s’éteint, où des employeurs auraient engagé même sans aide. «Nous devons travailler à une intégration durable.» Et d’énoncer les, décidément fort à la mode, circuits courts, la transition énergétique, le service aux personnes. «Il faut réformer l’accompagnement des demandeurs d’emploi et renforcer les moyens des services publics pour les aider.» Jean-François Tamellini de rappeler l’importance d’un emploi de qualité: stable, avec un salaire minimum de 14€ (où la Wallonie doit peser sur le Fédéral), qui ne détériore pas la santé (en Wallonie, l’espérance de vie en bonne santé est de moins de 60 ans). D’où cette proposition d’un cadastre précis sur la pénibilité des carrières pour anticiper les futures négociations.

Un taux zéro pour les emprunts Dans les priorités de la FGTB wallonne: replacer la finance au service de la population. Avec cette proposition: «Demander aux banques de pratiquer un taux zéro sur les emprunts de la Wallonie pendant deux ans. Cela représente 300 millions par an.» Autre idée: réactiver la Caisse wallonne d’investissement et amener l’épargne des citoyens sur des projets wallons. Au niveau de la recherche et développement: «On est les plus mauvais pour capter les aides européennes. Notre taux de réussite est en dessous de la Flandre et de Bruxelles.» Autre sujet de préoccupation: le Covid-19. «Le financement des maisons de repos a débouché sur de grosses unités, ce qui s’est révélé catastrophique au niveau de la contagion. Il faut penser à l’habitat groupé, à la volonté de rester à domicile, ce qui nécessite des équipements supplémentaires, un meilleur encadrement. Des budgets doivent basculer.»