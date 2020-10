Le Tournai d’avant: que reste-t-il de nos sucreries d’antan?

Le sucre, aliment ou complément alimentaire de notre quotidien? Oui, car personne n’imaginerait s’en passer. Le sucre a une longue histoire…

Connu dans l’Europe Occidentale dans le haut Moyen-Âge, le sucre est d’abord un médicament, très cher et donc accessible seulement aux plus fortunés; le retour des croisés lui donne une nouvelle impulsion confirmée dès la conquête de l’Amérique puis des Caraïbes qui possèdent la canne à sucre.

Sautons quelques siècles pour en arriver à l’exploitation de la betterave sucrière. Connue, certes mais dont l’usage se généralise lorsque Napoléon, voyant son pays étranglé par le blocus continental, favorise la plantation par un décret de 1807 entraînant l’extraction de la matière active, le sucre. Chercq, en face du moulin des Sottices, chée de St-Amand AIT

Avec les années survient l’industrialisation et la multiplication des sucreries qui atteint son apogée dans la seconde partie du XIXe siècle.

Un travail particulièrement difficile et ingrat

Si aujourd’hui tout est mécanisé, il n’en était pas de même jadis, tout était manuel encore dans les années 1950.

Imaginez les longues rangées de betteraves dans le froid matin d’automne. Devant les lignes, les arracheurs, plutôt les arracheuses, munis d’une fourche spéciale à court manche et aux dents faites pour enserrer la base du tubercule. La fourche à court manche obligeait l’arracheur à demeurer courbé. AIT

Le geste est répétitif, enfoncer la fourche au plus près, exercer une pression sur le manche, soulever la betterave et la ranger soigneusement derrière soi. Vient alors le coupeur qui, avec une bêche au tranchant très net, sépare le collet du reste. C’est un travail de précision car le coupeur ne peut laisser de feuilles avec le corps mais celui-ci doit demeurer le plus complet possible car c’est lui qui offre la rentabilité à l’agriculteur..

Le fermier avec son barou ramassera les collets et les entreposera dans un silo, ils serviront à la nourriture du bétail. Les betteraves seront collectées de même, à la main, conduites en chars à la sucrerie la plus proche avec un attelage de chevaux puis, modernisation oblige, en camions et tracteurs avec benne..

On trouvait des sucreries un peu partout dans la région

Région agricole, le Tournaisis s’engouffra assez tôt dans la culture de la betterave. Encore fallait-il une industrie de transformation et elle vint avec une prolifération dans la seconde partie du XIXe siècle. Il serait oiseux -et les documents spécifiques sont rares – de recenser ces sucreries qui éclosent après la première à Liège en 1812. En 1949, la mécanisation en marche dans la campagne près de Wez. AIT

Elles sont nombreuses dans nos bourgs, il y en a trois à Wiers, celle de Frasnes, créée en 1868, compte plus de 250 ouvriers en fin XIXe, il y en a une à Chercq, créée par Charles Simon, à droite sur la chaussée de St-Amand (en face du moulin des Sottices) et ferme en 1928. D’autres sont en activité à, Callenelle, Wez (Couplet), Péruwelz, Warcoing.. Froidmont, sur la chaussée de Douai (Ets Derasse à ce jour) clôt ses portes lors de la guerre 1914-18 et est rachetée par la sucrerie Couplet qui en évite la concurrence. La liste est loin d’être exhaustive. Warcoing, sucrerie reconvertie rue Pont de l’Escaut AIT

L’industrialisation du secteur était évidemment inévitable mais elle a supprimé de très nombreux emplois, provisoires certes mais utiles, dans les couches les moins favorisées de la population. N’est-ce pas d’ailleurs ce qui se passe aujourd’hui encore? Frasnes, le site de la sucrerie a changé de destin. ÉdA .

Qu’en reste-t-il de ces sucreries? une friche ici, un transfert d’activités là car tuées par l’expansion de la mécanisation, la nécessité de se moderniser rendue généralement impossible à cause des énormes moyens financiers nécessaires pour que soit rentable une installation complexe qui ne tourne que quelques mois par an.. (À suivre)….