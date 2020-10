Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce mardi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce mardi 13 octobre.

1. BELGIQUE

Nouveau bilan en Belgique: près de 4 500 cas détectés en moyenne par jour, le taux de positivité passe à 11%

En Belgique, il y a eu en moyenne 4 449 nouvelles infections au coronavirus par jour, selon les derniers chiffres communiqués ce mardi.

Belgique: un demi-million de masques inutilisés à cause d’un autocollant

Des centaines de milliers de masques sont bloqués depuis des mois dans un entrepôt à Gand, en raison d’un autocollant manquant…

Plus de 700 détenus ont été libérés lors de la première vague

des libérations anticipées et des interruptions de peine ont été accordées, par le ministre de la Justice de l’époque, au début de l’épidémie, pour soulager les établissements traditionnellement surpeuplés.

Batibouw 2021 maintenu malgré le Coronavirus

Après l’annulation du Salon de l’Auto, on aurait pu craindre le pire. Mais la prochaine édition du salon de la construction et rénovation Batibouw, prévue du 27 février au 7 mars 2021, est maintenue.

La ministre Caroline Désir: «Aucun des scénarios préparés avec les experts ne prévoit à ce stade la fermeture des écoles»

Photo News/Vincent Kalut La ministre de l’Education en Fédération Wallonie-Bruxelles, Caroline Désir, a écarté toute nouvelle fermeture généralisée des écoles, comme celle intervenue au printemps dernier lors de la première vague.

14 hôpitaux ont refusé des patients d’autres établissements: «C’est inacceptable»

Pour que les soins ordinaires puissent se poursuivre autant que possible dans tous les hôpitaux, le fédéral a décidé que les patients Covid devraient pouvoir être transférés vers d’autres établissements en cas de besoin.

Le «baromètre» au menu d’un comité de concertation vendredi, et de nouvelles mesures nationales?

Le comité de concertation devrait se prononcer, vendredi, sur la mise en place d’un baromètre réglant l’adoption de mesures en fonction d’un code de couleurs pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

L’application «Coronalert» dépasse le cap du million de téléchargements

L’application «Coronalert», qui vise à endiguer la propagation du coronavirus, a dépassé le cap du million de téléchargements depuis son lancement, ce qui signifie qu’environ 15% de la population belge utilisent l’outil.

2. RÉGIONS

Le Brabant wallon confiné de nuit pour 15 jours: «on met une barrière en plus à la circulation du virus»

Le couvre-feu: c’est la mesure la plus spectaculaire parmi toutes celles annoncées lundi soir par le gouverneur.

Province de Luxembourg: labos saturés, et lits Covid en plus

Nos quatre hôpitaux augmentent les lits Covid-19. L’hygiéniste J.-S. Goffinet demande aux gens de respecter la bulle des contacts.

CHR Verviers: «On doit sans cesse se réadapter»

Face à l’augmentation de cas positifs au Covid, le CHR Verviers se tient prêt. Même si la situation n’est pas pareille qu’en mars. Rencontre avec Stéphane Lefebvre, directeur général.

3. MONDE

L’OMS s’oppose à l’immunité collective

Laisser circuler librement le virus pour faciliter une immunité collective? «Pas une option» pour l’OMS.

Donald Trump testé négatif en utilisant un test rapide, mais…

Donald Trump a été testé négatif plusieurs jours de suite en utilisant le test «Abbott BinaxNOW», qui n’est pas le standard utilisé quotidiennement par des centaines de milliers d’Américains.

L’essai du vaccin de Johnson & Johnson interrompu en raison d’une «maladie inexpliquée»

En raison d’une maladie «inexpliquée» chez un participant, Johnson & Johnson a annoncé la suspension de son essai clinique d’un vaccin.

Chine: 3 millions de dépistés en… 2 jours à Qingdao

Qingdao (Chine) organise un dépistage express de ses 9 millions d’habitants après la découverte d’un mini-foyer de coronavirus.

Les animaux de compagnie huit fois plus infectés au contact de malades du Covid

D’après une étude menée par une école vétérinaire, les animaux de compagnie vivant avec des maîtres positifs ont huit fois plus de risques d’être infectés.

Adoption de critères communs pour les restrictions de voyage dans l’UE

Les ministres ont approuvé une recommandation mettant en place une cartographie commune pour définir les zones à risque au sein de l’UE. Plusieurs États membres se sont toutefois abstenus.

On peut l’attraper deux fois, et même être plus malade la deuxième fois… une poignée de cas, une multitude de questions

On peut attraper deux fois le Covid-19, et même être plus malade la deuxième fois. Ces cas de réinfection, très rares, posent néanmoins questions.

Pays-Bas: fermeture des cafés et restaurants, «confinement partiel»

Les cafés et restaurants néerlandais fermeront leurs portes à partir de mercredi soir pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus.

4. CULTURE

Le gouvernement bruxellois prolonge les aides au secteur culturel

Le gouvernement bruxellois a prolongé deux mesures de soutien prises en faveur du secteur culturel au début de l’été.

5. SPORT

5 nouveaux cas positifs en Premier League et 1 à l’AS Rome

la Premier League annonce cinq nouveaux cas de Covid-19. Amadou Diawara (AS Roma) a également annoncé avoir été testé positif.

Hécatombe au Giro: avec 4 cas positifs, l’équipe Mitchelton-Scott se retire, Jumbo-Visma aussi

Après le test positif de Simon Yates, quatre autres membres de l’équipe Mitchelton-Scott ont été testés positifs au coronavirus. L’équipe australienne se retire du Giro. Jumbo-Visma arrête également.

Basket, futsal, etc.: les sports de salle avec contacts à l’arrêt du 15 octobre au 8 novembre

La ministre des Sports en Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé ce mardi de suspendre pour trois semaines dès jeudi tous les sports de contact en indoor pour les plus de 12 ans.

Cristiano Ronaldo testé positif au Covid-19

Cristiano Ronaldo a été testé positif au Covid-19, a annoncé mardi la fédération portugaise de football.

