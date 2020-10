PHOTOS & VIDÉO | La Grande digue de Laplaigne consolidée grâce à un budget participatif

Inscrite dans le paysage depuis plus de deux siècles, la Grande digue de Laplaigne vient d’être consolidée. Cela, dans le cadre d’un projet citoyen soutenu financièrement par la commune.

Érigée au XIXe siècle entre Péronnes et Mortagne, la Grande digue de Laplaigne complétait jadis d’autres ouvrages similaires destinés à éviter au village d’être inondé, notamment lors des crues de l’Escaut.

Depuis quelques années, un groupe de travail, réunissant des Laplaignois intéressés – dont Jean-Claude Rowart et Bernard Drouillon – mais aussi des représentants de la Fondation rurale de Wallonie, le Groupe d’action locale (porté par le Parc naturel des plaines de l’Escaut), le Cercle d’histoire locale de Brunehaut et le Contrat de rivière Escaut-Lys (CREL), émet des projets visant la sauvegarde et une mise en lumière des digues laplaignoises.

La dernière action en date se traduit par le renforcement des berges là où cela s’avère nécessaire.

La pierre sèche vient au secours des berges de la digue… ÉdA

Ce travail est effectué depuis peu par la SPRL Delabassée qui a, pour placer le plus judicieusement possible les moellons de pierre calcaire, utilisé une puissante pince mécanique.

En tout, ce sont près de 150 tonnes de pierres provenant des anciennes carrières Lemay à Vaulx qui seront disposées sur le site. «Serons» car si une bonne partie du travail a déjà été effectuée, il reste encore un tronçon à terminer; un champ jouxtant l’ouvrage n’était pas accessible lorsque les premiers coups de pelle ont été donnés.

Ces travaux, d’un montant estimé à 15 000€, sont financés par la commune de Brunehaut dans le cadre de l’enveloppe prévue pour les budgets participatifs. Une formule qui permet de soutenir des projets suggérés directement par les citoyens eux-mêmes.

Et pour que la démarche reste intégralement citoyenne, il revient à la commission de développement rural de désigner elle-même les dossiers éligibles à l’obtention de ce type de budget dont l’enveloppe globale est de 40 000€.