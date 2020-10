L’école de Marbais fermée jusqu’à lundi

Depuis ce mardi matin, l’école communale de Marbais a décidé de suspendre les cours des enfants de maternelle et primaire suite à un cas de Covid dans le corps enseignant.

«Des enseignantes et du personnel administratif ont été testés positifs, d’autres sont en attente des résultats ou en quarantaine. Il n’y a tout simplement plus assez de personnes pour assurer le bon fonctionnement de l’établissement et il a fallu se résoudre à le maintenir fermé jusqu’à vendredi compris. Par contre, la garderie est toujours assurée cette semaine», annonce Emmanuel Burton, le bourgmestre de Villers-la-Ville.

Ce n’est que lundi que les enfants retrouveront le chemin de l’école communale. À coup sûr? «Oui parce que la quarantaine se terminera pour les enseignantes concernées et elles seront donc présente en majorité. Puis les résultats des tests réalisés jeudi et vendredi dernier seront connus.»

À noter que les autres établissements scolaires de Villers-la-Ville ne connaissent pas cette mésaventure.