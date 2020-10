Barcelone n’oublie pas Depay

Selon la presse espagnole, l’attaquant hollandais de l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay, fait toujours partie des joueurs que le Barca aimerait attirer pour le mercato d’hiver.

Le club catalan ne compte pas en rester là au niveau de son recrutement. Privé d’un juteux transfert vers Barcelone cet été, Memphis Depays, pourrait rejoindre la Liga dès cet hiver. Selon «Mundo Deportivo», l’attaquant de Lyon, qui n’a plus qu’un an de contrat et sera libre de négocier avec le club de son choix en janvier, resterait en effet une des priorités de Ronald Koeman, et Barcelone devrait revenir à la charge lors de la fenêtre de transfert hivernale.

Le quotidien de Barcelone annonce aussi que le club de Messi aurait deux autres cibles dans le viseur: le défenseur espagnol de Manchester City Éric Garcia et le milieu de Liverpool Georginio Wijnaldum.