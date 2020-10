Les compétitions à l’arrêt durant un mois, en national aussi (mise à jour)

Après l'Aile francophone lundi soir, la FRBTT a décidé de suspendre l'interclubs national, la superdivision et la coupe de Belgique jusqu'au 9 novembre. La première phase du critérium national jeunes, qui devait se dérouler au Blocry ce dimanche 18 octobre, est également annulée.

C’était dans l’air depuis la remise générale du week-end dernier mais l’info s’est officialisée lundi soir: toutes les compétitions de tennis de table (francophones et provinciales) seront à l’arrêt durant un mois. L’AFTT et ses provinces s’étaient en effet réunis en ce début de semaine pour décider du futur des compétitions, suite au nombre élevé de cas de Covid-19 par jour, mais également suite à la fermeture depuis ce week-end (et pour un mois) des buvettes sportives. Le verdict? Toutes les compétitions, par équipe et individuelles, seront à l’arrêt jusqu’au 9 novembre 2020. Du coup, les interclubs se joueront sur onze semaines, ce qui veut dire que toutes les équipes se rencontreront en match aller. Les journées, qui pourront être jouées lors de la première moitié de la saison, seront complétées lors du second tour par les journées non jouées, afin de respecter les calendriers. Par contre, si les matches officiels sont interdits durant un mois, les matches amicaux peuvent se jouer, mais sont fortement déconseillés. D’autres informations concernant l’organisation tomberont dans les prochains jours.