Le gouverneur fait appliquer un couvre-feu en Brabant wallon

Plus personne dans les rues entre 1 h et 6 h du matin dans le Brabant wallon. ÉdA – 50975857840

La décision était attendue depuis vendredi. Le gouverneur du Brabant wallon a décrété qu’un couvre-feu devait être d’application.

Le gouverneur du Brabant wallon, Gilles Mahieu, a fait part de nouvelles mesures après une longue journée de réunions qui a commencé avec celle avec les bourgmestres des 27 communes du Brabant wallon.

Parmi celles-ci, le confinement nocturne, ou couvre-feu, durant 15 jours et à partir de mardi soir. Il sera interdit de se trouver sur la voie ou dans les espaces publics entre 1 h et 6 h du matin sauf pour les déplacements?:

– motivés pour raisons médicales urgentes (en ce compris pour les urgences vétérinaires);

– fournir l’assistance et les soins aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes en situation de handicap et aux personnes vulnérables;

– professionnels ou dans le cadre de stages, en ce compris le trajet domicile-lieu de travail;

– dans le cadre d’un départ/retour de voyage.

Les personnes se trouvant dans un cas de force majeure ne sont pas tenues par cette interdiction.

Le communiqué officiel du gouverneur, qui s’est entretenu avec les 27 bourgmestres de la province ce matin, évoque aussi d’autres mesures comme les buvettes des clubs de sport qui ne peuvent servir de boissons alcoolisées et seront fermées 30’ après la dernière activité sportive. Cette mesure est prise durant 15 jours (ou sera aménagée d’ici une concertation entre les secteurs, la Ministre et les gouverneurs). Les buvettes temporaires le long des parcours d’épreuves sportives sont interdites. Les vestiaires des clubs sportifs (à l’exception des piscines) sont fermés. L’autorité communale peut déroger à cette règle pour autant que leur utilisation soit exclusivement réservée aux joueurs et à l’encadrement, qu’aucune boisson alcoolisée ne puisse y être consommée, que des règles sanitaires et le protocole Adeps puissent être respectés et qu’ils soient fermés au plus tard 45 minutes après l’arrêt de la compétition ou de l’entraînement.

«Nous avons conscience qu’il faut au maximum maintenir nos activités et notre vie sociale, explique Gilles Mahieu dans son communiqué. qui continue. Certaines mesures sont fortes mais proportionnées et nécessaires pour limiter la propagation du virus. En interdisant les déplacements une partie de la nuit, on met une barrière en plus à la circulation du virus. Ce n’est pas une mesure anodine mais elle est moins impactante. Avec ces mesures, tous les secteurs peuvent continuer de travailler (pas de discrimination). Notre objectif n’est pas d’avoir des PV dressés par la police mais bien de rappeler la norme, les règles sanitaires en l’occurrence, pour préserver notre système de santé et les plus fragiles.»