Six bars fermés pour non-respect des mesures Covid

Le message adressé par le bourgmestre Maxime Prévot aux Namurois, jeudi dernier, n’a visiblement pas été compris par tout le monde.

Quelques-uns ont tenté de contourner les règles, notamment celle imposées aux établissements horeca de fermer à 23 h. Après des contrôles policiers accrus ce week-end, six d’entre eux se voient dans l’obligation de baisser le volet. Le bourgmestre motive sa décision dans un communiqué envoyé à la presse ce lundi. «Une cinquantaine d’établissements ont fait l’objet de l’attention de la police. La plupart des établissements fonctionnaient dans le respect des règles sanitaires. Je m’en réjouis. Quelques infractions ont cependant été repérées et verbalisées. Je m’en réjouis nettement moins.»

Les infractions relevées sont les suivantes, détaille le mayeur: consommation au comptoir, barmen et clients non masqués, ouvertures tardives (voire très tardives), pas d’usage du masque lors des déplacements, extrême promiscuité, plus de 4 personnes attablées ensemble (parfois jusqu’à 15), «mais aussi tenue d’une soirée dansante avec la musique à fond au milieu de la nuit invitant les clients à chanter encore plus fort… et des clients qui estiment que le coronavirus, “c’est de la connerie” (sic)», indique-il. Et Maxime Prévot d’ajouter: «Au vu de ces différents rapports et conformément à ma prise de position du 8 octobre , consolidée par les propos de la ministre fédérale de l’Intérieur, j’ai décidé aussitôt la fermeture temporaire de 6 établissements, prenant cours dès ce lundi et pour des périodes allant de 2 jours à une semaine complète suivant la nature des infractions constatées.»