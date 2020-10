Futur compliqué en vue pour la voleuse accro aux lignes téléphoniques d’astrologie

Les factures de téléphones ont grimpé en flèche pour la famille de cette femme de Beersel. Qui revenait de l’école qui l’employait les bras chargés de crayons de couleur, de papier toilette ou de sacs-poubelles.

Une femme originaire de Beersel, dans le Brabant flamand, a dû répondre lundi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles de vols commis à l’encontre de divers employeurs et membres de sa famille. La femme a également utilisé leurs lignes téléphoniques pour appeler des numéros surtaxés et consulter les prévisions astrologiques. Le parquet a exigé une peine de d’emprisonnement de 14 mois, tandis que la défense a plaidé pour des travaux d’intérêt général.

De fin 2017 à mi-2018, la prévenue résidait chez son cousin et son épouse, tandis qu’elle travaillait à l’école primaire communale d’Alsemberg, où elle était entre autres responsable de la surveillance des enfants. Le couple a rapidement remarqué que la dame rentrait régulièrement à la maison avec des rouleaux de papier toilette, des sacs-poubelle et des boîtes de crayons, qu’elle prétendait avoir achetés à l’école.

Les factures de téléphone avaient grimpé en flèche

Il est apparu que toutes ces affaires avaient été volées. Le couple a également remarqué que leurs factures de téléphone avaient soudainement grimpé en flèche. Après vérification, il s’est avéré que la prévenue avait l’habitude d’appeler les numéros d’astrologie, non seulement depuis le domicile de son cousin, mais également depuis l’école. Celle-ci a congédié son employée et son cousin l’a mise à la porte. Avant de partir, la dame aurait volé une alliance, d’autres bijoux et trois téléphones portables.

En octobre 2018, la femme a de nouveau été interpellée lorsque l’on a appris qu’elle avait dérobé les tirelires des enfants et la boîte à bijoux de la mère dans une maison où elle travaillait en tant qu’aide-ménagère.

La prévenue a admis les appels téléphoniques vers les numéros surtaxés d’astrologie, ainsi que les vols commis à l’école et lorsqu’elle était aide-ménagère, mais a soutenu qu’elle n’avait rien volé à son cousin. Son avocat a plaidé pour des heures de travaux d’intérêt général.

Le verdict sera rendu le 16 novembre.