Un projet de démolition-reconstruction rue Neuve… démoli par l’ARAU

Un ensemble de maisons de la rue Neuve doit être démoli pour être reconstruit. L’ARAU estime que ces démolitions-reconstructions appartiennent au passé.

L’ARAU (Atelier de Recherche et d’Action Urbaine) attire l’attention sur le projet de démolition-reconstruction du rue Neuve 80-82, à l’angle de la rue du Pont Neuf et de l’artère commerçante la plus fréquentée du pays.

Le projet dont il est question prévoit de démolir «la quasi-totalité» de cet ensemble commercial avec pour but de reconstruire «à peu près la même chose», soit des commerces, des logements et du bureau, «en ajoutant quelques m2» de ces deux derniers. À en croire l’ARAU, seules les façades du 80A et 82 seraient conservées. Aujourd’hui, les magasins H&M et Du Pareil au Même se logent dans ces maisons sur quelque 2500m2, où se trouvent aussi 400m2 de logements.

«Un argument purement commercial»

En marge de la commission de concertation qui s’est tenue le 7 octobre à la Ville de Bruxelles, l’ARAU souligne que «le seul argument avancé pour justifier la démolition est d’ordre purement commercial. Le demandeur du permis veut augmenter ses revenus locatifs via des surfaces commerciales plus “vendeuses” et, “accessoirement”, augmenter les superficies de logements et de bureaux pour retirer des bénéfices supplémentaires. Il s’agit là d’un pur calcul économique, qui ne tient pas compte de l’impact environnemental».

Car c’est bien là le souci de l’ARAU: «les opérations de démolition-reconstruction sont extrêmement dommageables pour l’environnement. Outre le gaspillage des matériaux existants, elles génèrent d’énormes quantités de CO2 pour la production, l’acheminement et la mise en œuvre de matériaux neufs». L’Atelier poursuit en regrettant que «le projet n’apporte aucune plus-value d’intérêt général: ni logements sociaux, ni équipements publics».

Aussi, l’association profite de cet exemple en rue Neuve pour suggérer une réforme régionale en la matière à Bruxelles. L’ARAU plaide d’abord pour «la création par la Région d’un outil de calcul du bilan environnemental/énergétique des opérations de démolition-reconstruction», et ensuite pour «l’utilisation systématique de cet outil» pour chaque permis demandé.

Un exemple

Pour l’ARAU, l’occasion est belle de faire ici un exemple: «Détruire des bâtiments sous le seul prétexte qu’ils ne correspondraient plus aux “attentes du marché” est injustifiable et inacceptable: la demande de permis doit être refusée». Le souhait de l’Atelier est limpide: «la conservation-rénovation doit devenir la règle et la démolition-reconstruction l’exception. On voit trop souvent les promoteurs considérer les bâtiments existants comme négligeables (car déjà financièrement amortis) et débarquer avec des projets conçus comme s’ils s’implantaient sur des terrains vierges avec, bien sûr, la rentabilité pour seul objectif».