Une friterie sous scellés à Hornu

L’exploitant, qui n’avait aucune autorisation, était dans le viseur de la police après avoir déversé de l’huile dans un avaloir…

Vendredi dernier, le service environnement de la police boraine est intervenu à la demande du Procureur du Roi de Charleroi pour poser des scellés sur une friterie à Hornu. Une décision qui fait suite à une infraction relevée il y a 5 mois déjà.

Le 15 mai 2020, les services de police ont constaté que l’exploitant de la friterie déversait ses huiles usagées dans l’avaloir public. Face à cette infraction environnementale, ils décident de procéder au contrôle du commerce. Et le dossier administratif est assez vide: il n’y a aucune autorisation d’exploitation, pas de permis d’environnement et pas de rapport des pompiers…

Il est demandé à l’exploitant de se mettre rapidement en ordre afin de régulariser sa situation.

À la fin du mois de juillet, le Procureur du Roi de Charleroi demande auprès de la police boraine de vérifier la situation. Et deux mois après le contrôle, l’homme n’a entamé aucune démarche afin de se mettre en ordre, tout en continuant d’exploiter son commerce.

Plus de deux mois plus tard, les policiers posent les scellés et saisissent les marchandises, à savoir 70kg de frites, des pots de sauce, une cinquantaine de kg de viande diverses, des pains et des crudités. Les denrées ont été offertes à un home qui accueille en internat des enfants de l’enseignement spécialisé. Qui garderont un excellent souvenir de cette saisie.