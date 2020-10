Un agent positif au Covid-19: le service Population fermé à Molenbeek

Le service Population de la commune de Molenbeek est à l’arrêt. En cause: un agent contaminé au Covid-19.

Un agent du service Population de la commune de Molenbeek a été diagnostiqué positif au coronavirus, apprend-on ce lundi 12 octobre via une communication molenbeekoise. Le service Population a été mis à l’arrêt dans la foulée par la Bourgmestre Catherine Moureaux (PS).

«Dès réception l’information, le médecin du travail s’est rendu sur place pour évaluer la situation et préconiser des mesures urgentes à prendre», explique la commune. «Sur base de son rapport, la Bourgmestre Catherine Moureaux a décidé de l’arrêt du service Population de la rue Sainte-Marie. L’agent positif ayant eu des contacts à risques, la vingtaine d’agents de ce service seront testés ce mardi matin. Dans l’attente des résultats, les agents sont mis en quarantaine».

La commune rappelle que «le service de la Population a été adapté depuis plusieurs mois à la crise sanitaire en mettant en place des mesures strictes en termes de conditions de travail (plexiglas entre les agents et la population, port du masque obligatoire pour les agents et la population, nettoyage renforcé, mise à disposition de gel hydroalcoolique…)» La prévention est aussi assurée via «une newsletter en direction des membres du personnel communal».

L’ambition de Catherine Moureaux est désormais de rouvrir le «d’ici le début de la semaine prochaine».