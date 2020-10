Les citoyens de Soignies déposent leurs réclamations sur la Boucle du Hainaut

Le projet de la Boucle du Hainaut, liaison à haute tension (380.000 volts) entre Avelgem et Courcelles, porté par Elia, a suscité la grogne de beaucoup de citoyens concernés par le tracé proposé.

Des lettres de réclamations seront déposées lundi, notamment, auprès des administrations communales de Soignies et d’Ath. La période d’avis concernant le projet et son tracé se termine le 12 octobre.

Un vent de protestations est né dans la plupart des communes traversées par le tracé de la Boucle du Hainaut, après la présentation du projet par Elia, début septembre à Mons. Ce projet de jonction d’une ligne à 380.000 volts, qui doit faire l’objet d’une révision du plan de secteur, devrait traverser le Hainaut via 14 communes entre Mont-de-l’Enclus et Courcelles. La période d’avis concernant la révision du plan de secteur se termine le 12 octobre. Des lettres, consécutives à des actions des collectifs «AthTension» et «Revolht.be», seront déposées lundi dans la journée aux administrations communales d’Ath et de Soignies dans le cadre de la réclamation des citoyens.

Des citoyens d’Ecaussinnes ont marqué leur désaccord lors d’une réunion publique avec Elia fin septembre marquée par des troubles. Des actions contre le projet de ligne à haute tension sont également nées dans d’autres entités concernées, entre autres, Celles, Leuze, Mont-de-l’Enclus, Frasnes ou encore Lens, où les groupes politiques composant le conseil communal ont décidé de faire bloc pour défendre les citoyens et rejeter le projet.

Les syndicats des agriculteurs ont, lors d’une action organisée le 2 octobre à Soignies, montré leurs inquiétudes de ne pas voir leurs remarques et revendications suffisamment prises en compte quant au tracé de la ligne. Ils ont demandé «des études complètes, fiables et indépendants, notamment quant à la santé des animaux». Une pétition a par ailleurs circulé sur le site «change.org», s’opposant au tracé proposé par Elia.

Le projet de la Boucle du Hainaut prévoit de relier le poste à haute tension d’Avelgem, en Flandre occidentale, à celui de Courcelles, près de Charleroi. En Wallonie, le tracé envisagé passe par les communes de Mont-de-L’Enclus, Celles, Frasnes-les-Anvaing, Leuze-en-Hainaut, Ath, Chièvres, Brugelette, Lens, Soignies, Braine-le-Comte, Ecaussinnes, Seneffe, Pont-à-Celles et Courcelles. La mise sous tension est programmée pour 2028.