P2: Scaillet et Collinet en tête du classement des buteurs

Doublé, triplés… Dans chacune des 2 séries de P2 namuroise, deux attaquants trustent la première place du classement des buteurs grâce à une impressionnante carburation.

Alors qu’en P2A, une seule des 5 journées de championnat s’est déroulée dans son entièreté (le dimanche 27 septembre), la série B a pu compter sur 100% de matches joués durant les 3 premières journées, avant que le Covid ne vienne tout perturber. Des disparités qu’il convient de rappeler car, quand certains buteurs sont montés à cinq reprises sur les terrains, d’autres n’en ont eu que 3 fois la possibilité en P2A.

Mais, reports ou pas, deux hommes ont tout de même brillé par leur prodigalité devant les buts adverses. En P2A, Manu Scaillet (Sart-Bernard) totalise 6 goals au compteur tandis que dans la série d’en face, Antonin Collinet (Surice) a planté deux triplés. Pour le premier, cela représente une moyenne d’1,2 but par match (en 5 rencontres); pour le second, une moyenne légèrement plus élevée étant donné que Surice n’a joué que 4 fois depuis le début du championnat (1,5 but par match pour Collinet).

Le classement des buteurs de la P2 namuroise: