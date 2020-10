Un an de Plan Vélo à la Ville de Bruxelles: «Il faut que les nouveaux cyclistes restent en selle»

Le Plan Vélo de la Ville de Bruxelles a un an. Pour souffler cette première bougie, l’échevin de la Mobilité Bart Dhondt a parcouru en selle 13km entre le Heysel et la Grand-Place. De quoi prouver que ça roule mieux.

Il y a un an, la Ville de Bruxelles lançait son Plan Vélo par une balade à vélo dans le centre du Pentagone. Ce 10 octobre, l’échevin de la Mobilité Bart Dhondt (Groen) a fêté le premier anniversaire de «son» bébé par une nouvelle promenade en Brompton, depuis le Heysel jusqu’à la Grand-Place, via Laeken. Soit 13km pour prouver que la politique deux-roues a mis le grand plateau.

Entre-temps, le Covid-19 a refilé le virus du vélo à pas mal de Bruxellois, bien aidé aussi par le confinement et les 40km de nouvelles pistes cyclables régionales. Dans le même temps, la Ville n’a pas chômé. Outre le passage du Pentagone en zone 30, «des dizaines de pistes cyclables ont été tracées et des centaines d’arceaux à vélos ont été posés». En septembre 2020, les statistiques régionales révélées ce 7 octobre par Bruxelles Mobilité sont sans appel: le nombre de cycliste a gonflé de 87%. Ce, alors qu’on craignait un recours massif à la voiture individuelle pour éviter les transports en commun et son risque de contamination.

87% de cyclistes en plus dans la Région

Bart Dhondt ne boude pas son plaisir: il se dit «certain» de parvenir aux objectifs initiaux du Plan Vélo de la Ville: «multiplier par 2 les déplacements à vélo d’ici 2024, et par 3 d’ici 2030». Dhondt reconnaît son étonnement: «Bruxelles suit la même tendance que de nombreuses autres villes: «Les Bruxelloises et les Bruxellois ont favorablement surpris tout le monde: ils ont choisi le vélo. C’est la même tendance que dans de nombreuses autres villes». L’échevin vert ne se leurre pas: «La crise du corona a accéléré ce choix. Il s’agit maintenant de permettre à ces nouveaux cyclistes de rester en selle».

Les allées sous l’Atomium ont été sécurisées via la pose de blocs de béton pour empêcher les rodéos urbains. Éric Danhier

Les réalisations concrètes d’un an de travail de terrain se sont données à voir sur les 13km entre le plateau du stade Roi Baudouin et le pavé de la Grand-Place. Ainsi, 6km de pistes et rues cyclables ont été créés dans le Pentagone. Plusieurs centaines d’arceaux et dizaines de box ont été ajoutés partout sur le territoire communal. Des endroits réputés dangereux, comme les allées sous l’Atomium, ont été sécurisés. L’échevin a aussi rappelé l’ouverture du « pumptrack » au quartier Tivoli, les postes de réparation en espace public, les arceaux amovibles lors des grands événements, le brevet cycliste dans les écoles… Sur le plan politique, il souligne «une plus grande coopération avec la Région et les autres communes». Enfin, les participants à la balade ont pu apprécier en action les hommes de la brigade cycliste de la zone de police Bruxelles-Capitale Ixelles: ceux-ci n’ont pas hésité à verbaliser certains automobilistes stationnant sur les pistes cyclables.

Boulevard Clovis et boulevard Adolphe Max

L’effort de la Ville de Bruxelles se marque aussi dans l’urbanisme. Ainsi sur l’un de ses gros projets pour l’année à venir, le réaménagement du boulevard Clovis, dans le quartier des Squares: de part et d’autre de la voirie, une rangée d’arbres y sécurisera la piste cyclable séparée et marquée de jaune. Autre projet marquant à venir: la refonte du boulevard Adolphe Max, dans l’esprit du piétonnier et du boulevard Émile Jacqmain voisins.

Ans Persoons (one.brussels): «nous cherchons les revêtements les mieux adaptés, nous essayons de limiter les différents niveaux» dans chaque nouvel aménagement urbain. Éric Danhier

«Nous donnons davantage d’espace aux cyclistes et piétons dans chaque réaménagement d’espace public, nous cherchons les revêtements les mieux adaptés, nous essayons de limiter les différents niveaux», opine l’échevine de l’Urbanisme Ans Persoons (One. Brussels), qui a enfourché son long-tail fuchsia pour la balade. Elle ajoute que les zones scolaires sont au cœur des attentions. Et d’annoncer le projet d’un «véritable parvis» à l’école ‘t Klavertje 4, sur l’allée Verte. «La circulation motorisée sera ralentie au maximum et il y aura une zone spéciale où les enfants pourront apprendre à faire du vélo». Pour les chantiers privés et publics, Persoons affirme accorder «une grande attention dans la procédure de permis au nombre de places de stationnement pour vélos, en surface et en sous-sol».

Vu la dynamique actuelle, Bart Dhondt estime les objectifs du Plan Vélo «plus rapidement atteignables»: «Une nouvelle tendance s’est amorcée et nous ne pouvons pas l’ignorer. Si nous renforçons cette dynamique, nous pouvons espérer tripler le nombre de cyclistes bien plus vite que d’ici 2030. Voir des vélos donne l’envie d’en faire et nous accentuons ce mouvement».