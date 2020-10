Au Grand-Duché, plus de 40 000 super-riches… et 17 milliardaires

Illustration Un peu plus de 40 200 millionnaires résidaient au Grand-Duché en juillet dernier.

Au Grand-Duché de Luxembourg, ou même dans les autres pays, il est toujours très difficile de connaitre avec exactitude le nombre de personnes super-riches.

En juillet dernier, Capgemini affirmait, par le biais de son World Wealth Report 2020 portant sur la croissance de la richesse des particuliers fortunés, qu’un peu plus de 40 200 millionnaires résidaient au Grand-Duché. «Pour un petit pays comme le Luxembourg, le nombre est tout de même important. Pour comparer, en Belgique, sur une population de 11 millions d’habitants, nous avons environ 130 000 millionnaires», soulignait Robert van der Eijk, vice-président exécutif et directeur de Capgemini Invent, de passage au Luxembourg.

+ À LIRE | Le Covid engraisse les milliardaires

Selon les quelques données sur le Grand-Duché en sa possession, le nombre de millionnaires est resté stable au Luxembourg avec une croissance de la population des HNWI (acronyme anglais de super-riches) de 0,4% entre 2018 et 2019. Ce sigle, qui signifie en anglais «personne à valeur nette élevée», désigne une personne disposant d’actifs investissables (hors résidence principale) d’un montant d’au moins un million de dollars.

«Si l’on devait comparer avec la Belgique, qui est un marché très différent, entre 2012 et 2019, la population des HNWI a progressé de 63%. Une progression qui s’explique par diverses raisons, dont une meilleure planification des successions», assurait Robert van der Eijk. À noter qu’en Belgique un HNWI possède en moyenne 2,5 millions de dollars d’actifs investissables.

17 milliardaires

S’agissant des milliardaires, là encore, il est difficile de connaître leur nombre au Grand-Duché. La donnée la plus récente remonte à 2014 et un rapport, Worth Ultra Wealth Report, du cabinet Wealth-X et la banque suisse UBS. Selon ce rapport, le pays accueillait 17 milliardaires pour une fortune totale estimée à l’époque à 61 milliards d’euros.

À noter que ce rapport précisait qu’aucun des 17 milliardaires en question n’était natif du Grand-Duché.