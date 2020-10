Un ciel nuageux avec des averses

Une fois la grisaille matinale dissipée, le ciel sera souvent assez nuageux lundi avec l’une ou l’autre averse, principalement sur la moitié est du pays, indique l’Institut royal de météorologie (IRM). Les maxima oscilleront de 9 à 13 degrés, sous un vent faible à modéré de secteur ouest.

Le ciel s’éclaircira par moments mais quelques averses éparses feront aussi leur apparition, surtout dans le centre et l’est du pays. Le ciel se couvrira sur l’ouest en fin de journée.

Les minima seront compris entre 1 ou 2 degrés dans les vallées ardennaises et 9 degrés au littoral. Dans le centre du pays, elles se situeront autour de 7 ou 8 degrés. Le vent faible, et modéré dans l’ouest, reviendra au secteur sud.

Les nuages se feront plus nombreux dans la soirée et arriveront de l’ouest, où quelques pluies seront possibles. L’est pourrait conserver un temps sec et des éclaircies. Quelques bancs de brouillard pourront toutefois se former en Ardenne. Les minima de la nuit se situeront entre 1 et 9 degrés.

Le temps pourrait rester sec mardi dans l’est avec même éventuellement quelques éclaircies, alors que l’ouest restera sous quelques pluies. Les maxima se rapprocheront de 12 degrés dans le centre.