VIDÉOS | Les Los Angeles Lakers sacrés pour la 17e fois, James MVP

Grâce à une victoire 106-93 (mi-temps: 64-36) contre Miami dans le match 6 des ‘Finals’NBA, les Los Angeles Lakers ont remporté leur 17e titre de champion et égalé Boston, dimanche dans la bulle du championnat nord-américain de basket à Orlando. LeBron James, en triple double avec 28 points, 14 rebonds et 10 passes, aura été le grand monsieur de la série et méritoirement élu MVP de ces finales.

Les Lakers ont dominé outrageusement l’entièreté du match. Profitant de l’adresse toute relative des Floridiens, ils ont viré en tête (28-20) dans le sillage de leur redoutable duo LeBron James (25 points) – Anthony Davis (19 pts). Le premier quart-temps a aussi vu le retour de Goran Dragic. Le meneur slovène, blessé au pied, n’avait plus joué depuis le match 1.

Loin du visage affiché depuis le début des playoffs, le Heat a connu un trou d’air sans précédent dans cette série. En manque d’inspiration offensive, Miami n’a inscrit que 16 points dans le 2e quart-temps alors que les Lakers ont aligné les paniers avec aisance, notamment grâce à Kentavious Caldwell-Pope (17 pts) et Rajon Rondo (19 pts), faisant passer l’écart à +28 au moment de regagner les vestiaires.

Les Californiens ont ensuite confortablement géré leur avance, toujours grâce à James et Rondo, redoutables d’adresse. C’est avec un matelas de 29 points (87-58) que les Lakers ont entamé le dernier quart-temps.

Cette finale, la première de l’histoire entre deux franchises n’ayant pas participé aux playoffs la saison précédente, n’a pas connu d’invraisemblable retournement de situation dans les dernières minutes. Les Californiens, performants des deux côtés du terrain, se sont dirigés tout droit vers leur 17e sacre.

AFP Meilleur marqueur de l’histoire des playoffs, LeBron James a mené les Lakers vers le titre pour sa 10e finale en 16 saisons dans la grande ligue. Le ‘King’, qui aura 36 ans en décembre, a décroché une quatrième bague après celles acquises avec Miami (2012, 2013) et Cleveland (2016). Il a d’ailleurs chaque fois été élu meilleur joueur de ces finales remportées. Il est désormais seul derrière Michael Jordan, sextuple MVP des ‘Finals’(1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998) avec Chicago.

Les Lakers, pour leur 32e finale NBA de leur histoire, la première en 10 ans, vont donc accrocher une 17e bannière de champion au plafond du Staples Center. En 2010, c’est d’ailleurs le regretté Kobe Bryant, joueur iconique de la franchise californienne tragiquement décédé dans un accident d’hélicoptère le 26 janvier, qui avait permis aux siens de réaliser le «back to back» après avoir déjà triomphé en 2009.

Les LA Lakers et les Boston Celtics sont désormais à égalité avec 17 sacres, loin devant Golden State et Chicago, 6 titres chacun.

Suspendue après le test positif au coronavirus du Français Rudy Gobert le 11 mars, la NBA a trouvé refuge dans le complexe Walt Disney à Orlando afin de ponctuer une saison 2020 sans précédent.

À la reprise, le 30 juillet, les Lakers ont continué leur domination au sein de la Conférence Ouest. Pour arriver en finale, ils ont successivement écarté, sur le score de 4-1, Portland et le MVP de la bulle Damian Lillard, Houston et le meilleur marqueur de la saison James Harden et enfin Denver, arrivé fatigué après deux succès in extremis 4-3.

Pourtant cinquième à l’Est à l’issue de la saison régulière, Miami a lui fait étalage d’une incroyable force collective durant les playoffs. Portés par un excellent Jimmy Butler, les Floridiens ont balayé Indiana (4-0) avant d’infliger une correction à Milwaukee et son MVP Giannis Antetokounmpo (4-1) et de prendre le dessus sur Boston (4-2) en finale de conférence.

Malheureusement pour les troupes d’Erik Spoelstra, les blessures de Goran Dragic et Bam Adebayo, qui ont respectivement manqué quatre et deux matches, auront pesé lourd dans la balance.

Miami a loupé l’occasion d’enregistrer un quatrième sacre après ceux acquis en 2006, 2012 et 2013. Les deux derniers étaient d’ailleurs apposés du sceau de LeBron James.