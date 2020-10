Le foot amateur suspendu? La décision attendue mardi

Ce n’est pas encore officiel, mais ce le sera mardi soir normalement: l’ACFF va annoncer la suspension de ses compétitions.

Le football amateur francophone va-t-il être à l’arrêt pour plusieurs semaines? Le dossier est en tout cas à l’étude ces dernières heures du côté de l’ACFF. Les réunions de crise se sont multipliées ces dernières heures. Fixée initialement à lundi, la décision a finalement été repoussée à ce mardi, « voire mercredi matin » dit David Delferière, le président de l’Association des Clubs Francophones. C’est l’explosion des cas et surtout la fermeture des buvettes imposée dans certaines provinces qui pousse les dirigeants francophones à se positionner. La suspension des rencontres devrait être annoncée. «Mais reste à voir quelles équipes et, là, on n’est pas d’accord entre nous, insiste Delferière. Soit on remet tout, jeunes compris, soit on remet en partie. Mais on réfléchit et discute dans tous les sens. Et cela prend du temps… » Surtout que la ministre Glatiny aimerait, elle, qu’une certaine forme d’activité physique soit maintenue dans les clubs au profit des jeunes.

On l’aura compris: l’avenir du foot amateur, de la D2ACFF à la P4, toutes provinces francophones confondues, est en tout cas plus que jamais en suspens. Pour combien de temps? Impossible à dire, tout dépendra évidemment de la situation épidémiologique par ailleurs. Mais on peut penser que tant que les chiffres sont à la hausse, on ne reprendra pas la compétition. Quinze jours? Un mois? On verra bien. Mais de source toute aussi sûre, l’intention n’est pas du tout d’aller vers une saison blanche. L’objectif est de jouer un maximum sans mettre la vie des footballeurs en danger. Mais compte tenu du fait que les buvettes, du moins en province de Liège, sont fermées alors que la province du Luxembourg, elle, a décrété une remise générale pour ce week-end des 10 et 11 octobre, il serait sans doute suicidaire de continuer les compétitions aussi pour des raisons économiques en plus du bon sens sanitaire.

Quid pour la suite? On sait que le protocole de l’ACFF est clair en la matière. Pour que la saison soit validée, il faudra que 50% de la compétition soit jouée. On en est loin mais ce n’est pas du tout impossible d’atteindre ce ratio avant la fin juin, moment présumé de fin de saison. La saison devrait en effet être prolongée afin de jouer un maximum.