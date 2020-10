Le débrief sportif du week-end: les Diables battus, Nadal prince de Roland, Hamilton égale Schumacher

Des Diables battus pour la première fois depuis longtemps, la domination Nadal à Roland-Garros, Hamilton parmi les plus grands et du cyclisme: tout est dans le débrief sportif du week-end.

FOOTBALL

Diables Rouges

Les Diables Rouges se sont inclinés à Wembley face à l’Angleterre. Malgré une ouverture du score de Lukaku, les Anglais ont répliqué via Rashford et Mount pour s’imposer 2-1 et prendre la tête du groupe 2 en Nations League.

TENNIS

Samedi, Iga Swiatek a remporté les Internationaux de France de tennis. La joueuse de 19 ans, 54e mondiale, est devenue la première Polonaise à remporter un tournoi du Grand Chelem.

Samedi toujours, Joachim Gérard n’a pas réussi l’exploit de remporter son premier tournoi du Grand Chelem. Il s’est incliné face à Alfie Hewett en finale de Roland-Garros en fauteuil. «Je n’ai pas disputé un grand match, regrettait Joachim Gérard. C’était à celui qui commettait le moins de fautes.»

Dimanche, chez les hommes, l’Espagnol Rafael Nadal a écrasé (6-0, 6-2, 7-5) le Serbe Novak Djokovic en finale, remportant ainsi son 13e Roland-Garros, son 20e Grand Chelem. Il égale à ce titre le Suisse Roger Federer.

MOTEURS

Formule 1

Samedi, Valtteri Bottas avait décroché la pole position au GP d’Eifel au Nürburgring devant Lewis Hamilton. Mais c’est bien Hamilton qui a remporté la course dimanche. L’Anglais remporte le GP d’Eifel au Nürburgring. Le pilote anglais égale aussi le nombre de victoire en F1 (91) de Michael Schumacher

Rallye

Thierry Neuville a terminé 2e du rallye WRC de Sardaigne derrière son équipier Dani Sordo. Le Belge remonte par la même occasion sur le podium au classement général.

CYCLISME

Giro

Samedi, Alex Dowsett a remporté la 8e étape, entre Giovinazzo et Vieste, longue de 200 km. Parti à une vingtaine de kilomètres de l’arrivée, le Britannique d’Israel Sart-Up Nation s’est imposé en solitaire. Dans la même étape, le Luxembourgeois Ben Gastauer (AG2R La Mondiale) a abandonné suite à sa blessure à la clavicule.

Dimanche, c’est Ruben Guerreiro qui a remporté la neuvième étape du Tour d’Italie, disputée sur 208 km entre San Salvo et Roccaraso. Au sommet de l’ascension finale, le Portugais d’EF Pro Cycling a devancé son compagnon d’échappée, l’Espagnol Jonathan Castroviejo (Movistar). Un autre Portugais, Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step), a conservé son maillot rose.

Gand-Wevelgem

C’est le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo) qui s’est adjugé Gand-Wevelgem (WorldTour) après 232,5km au départ d’Ypres dimanche. Pedersen a gagné dans un sprint à quatre surprenant van Aert et van der Poel qui se sont neutralisés dans le dernier kilomètre.

