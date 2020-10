Coronavirus: Toulouse et Montpellier placées à leur tour en «alerte maximale»

Le Premier ministre s'est rendu à Toulouse (France) le 9 octobre 2020, accompagné des ministres de l'Éducation, de l'Intérieur et de la Justice. Ils ont signé avec le maire de la ville le premier Contrat de Sécurité Intégré, la réalisation d'un partenariat entre les services de l'Etat et ceux de la commune. Les ministres et le maire se sont rendus dans le quartier des Izards, dans lequel 4 personnes ont été abattues l'été dernier, des violences sur fond de règlement de comptes et de trafic de drogue. Photo News