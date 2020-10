La Belgique s’incline en Angleterre (2-1): 5 choses à retenir d’un match à deux visages

Ligue des nations, match 3. Première défaite pour les Diables rouges dans cette compétition, ce dimanche en Angleterre (2-1). Voici 5 choses à retenir après ce match.

Quatre jours après leur partage en match amical face à la Côte d’Ivoire (1-1), la Belgique disputait son troisième match de Ligue des nations ce dimanche dans un stade de Wembley vide. Les Diables ont mené face à l’Angleterre grâce à un penalty de Lukaku, mais se sont finalement inclinés (2-1). Cinq choses à retenir après cette défaite.

1 Huit changements dans l’équipe de base

Pour ce troisième match de Ligue des nations, Roberto Martinez avait décidé d’aligner ce qui ressemblait davantage à une équipe-type par rapport à l’amical de jeudi face à la Côte d’Ivoire (1-1). Le sélectionneur a effectué huit changements dans son onze de base. Seuls Mignolet, Boyata et Castagne ont donc enchaîné les deux matches en quatre jours.

2 Premier but encaissé par l’Angleterre depuis un an

Après une victoire en Islande (0-1) puis un nul au Danemark (0-0), les Three Lions ont encaissé ce dimanche leur premier but dans cette Ligue des nations. Plus globalement, l’Angleterre n’avait plus encaissé depuis six matches. Le dernier but concédé datait du 11 octobre 2019 (2-1 contre la République tchèque), soit exactement un an jour pour jour.

3 La Belgique perd la première place du groupe

À mi-parcours de cette deuxième édition de la Ligue des nations, la Belgique n’est plus en tête du groupe 2. Elle reste bloquée à 6 points, et les Anglais, victorieux, sont désormais à 7. La prochaine journée se disputera mercredi (Islande - Belgique et Angleterre - Danemark).

4 Deux sans trois

Les Diables rouges restaient sur deux victoires de rang contre l’Angleterre. C’était lors de la Coupe du monde 2018 en Russie: 1-0 en phase de groupes (but de Januzaj) puis 2-0 en petite finale (buts de Meunier et E. Hazard). Ils ne sont pas passés loin de la passe de trois, ce dimanche, mais les Britanniques ont su inverser la tendance pour prendre leur revanche.

5 Une histoire de penalties

Le but belge, signé Romelu Lukaku (0-1, 16e) a été inscrit sur penalty. La Belgique n’en avait plus obtenu depuis sept matches et la venue de Saint-Marin à Bruxelles (9-0, le 10 octobre 2019). À l’époque, c’est Yari Verschaeren qui avait pris ses responsabilités pour inscrire son premier but avec les Diables rouges.

L’égalisation britannique est elle aussi intervenue sur penalty (1-1, 39e). C’est le deuxième concédé en… quatre jours par les Belges, après celui de la Côte d’Ivoire, jeudi. Et puis il y a eu ce tir de Mount dévié par Alderweireld pour faire 2-1.